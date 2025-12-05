Người dân TP.HCM lội nước về nhà trong ngày triều cường đạt đỉnh

NHƯ NGỌC

(PLO)- Triều cường tối 5-12 dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM, đặc biệt ở khu Nam bị ngập sâu, người dân lội nước giờ tan tầm.

trieu-cuong-88.jpg
Chiều 5-12, triều cường lại nhấn chìm nhiều tuyến đường tại TP.HCM khi mực nước trên các sông, kênh rạch dâng lên rõ rệt theo từng giờ.
trieu-cuong-101.jpg
Tại các khu vực trũng thấp ở phía Nam thành phố, đặc biệt là trên đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh,... nước triều không ngừng dâng cao, tạo nên những mảng ngập sâu kéo dài.
trieu-cuong-98.jpg
Theo ghi nhận của PLO, bắt đầu từ khoảng 17 giờ, nước từ sông Sài Gòn đã ồ ạt tràn qua bờ, nhanh chóng phủ kín mặt đường Trần Xuân Soạn. Đến 18 giờ, tuyến đường chìm trong biển nước.
trieu-cuong-0000.jpg
Lưu lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ tan tầm khiến cảnh di chuyển càng thêm chật vật.
trieu-cuong-93.jpg
Nước ngập hơn nửa bánh xe, người đi xe máy phải chậm rãi dò từng đoạn ngập, cẩn thận né những con sóng lớn xô vào từ các ô tô chạy qua.
trieu-cuong-91.jpg
Nhiều người buộc phải quay đầu, tìm hướng khác để tránh xe tắt máy giữa dòng nước đục. Nước triều còn dâng cao hơn cả vỉa hè, khiến các hộ buôn bán ven đường tất tả kê hàng hóa lên cao để tránh bị cuốn trôi hoặc hư hỏng.
trieu-cuong-95.jpg
Người đi bộ men theo lối vỉa hè để đỡ ngập.
trieu-cuong-102.jpg
trieu-cuong-100.jpg
Ở những nơi ngập sâu, người dân đặt ghế để cảnh báo.
trieu-cuong-94.jpg
trieu-cuong-99.jpg
Nước tràn lên vỉa hè.
trieu-cuong-89.jpg
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là đoạn dưới chân cầu Phú Mỹ.
trieu-cuong-90.jpg
Nước ngập sâu khiến giao thông ùn ứ kéo dài trong khung giờ cao điểm, nhiều phương tiện chết máy.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết mực nước tại hầu hết các trạm quan trắc trên sông Sài Gòn tiếp tục có xu hướng tăng theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện trong ngày 5 và 6-12, với mức đáng chú ý:

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) dự báo đạt khoảng 1,65 - 1,7 m, tức cao hơn báo động 3 từ 5 - 10 cm. Thời gian đỉnh triều rơi vào các khung giờ 4 - 6 giờ sáng và 17 - 19 giờ chiều.

Trạm Thủ Dầu Một dự báo đạt mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm.

Với mức triều tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trong những ngày tới, nhiều khu vực tại TP.HCM được dự báo sẽ còn đối mặt với nguy cơ ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

