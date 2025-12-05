Người dân TP.HCM lội nước về nhà trong ngày triều cường đạt đỉnh

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết mực nước tại hầu hết các trạm quan trắc trên sông Sài Gòn tiếp tục có xu hướng tăng theo kỳ triều cường Rằm tháng Mười (Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất dự kiến xuất hiện trong ngày 5 và 6-12, với mức đáng chú ý:

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) dự báo đạt khoảng 1,65 - 1,7 m, tức cao hơn báo động 3 từ 5 - 10 cm. Thời gian đỉnh triều rơi vào các khung giờ 4 - 6 giờ sáng và 17 - 19 giờ chiều.

Trạm Thủ Dầu Một dự báo đạt mức 1,75 - 1,8 m, vượt báo động 3 từ 15 - 20 cm.

Với mức triều tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trong những ngày tới, nhiều khu vực tại TP.HCM được dự báo sẽ còn đối mặt với nguy cơ ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.