Mưa lớn tối cuối tuần, nhiều tuyến đường TP.HCM lại ngập 08/11/2025 21:14

(PLO)- Mưa lớn tối cuối tuần gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM, xe chết máy, người dân vất vả di chuyển.

Tối ngày 8-11, một mưa lớn xuất hiện tại khu vực trung tâm và địa bàn phía Tây TP.HCM.

Mưa lớn tối 8-11 ở khu vực trung tâm thành phố.

Mưa nặng hạt, kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường ngập úng. Đơn cử như đường Sinco, Quốc lộ 1 phía Tây TP.HCM; đường 3 Tháng 2, đường Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh ở trung tâm TP.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đường 3 Tháng 2 lênh láng nước.

Đáng chú ý, người dân cho biết đường 3 Tháng 2 rất ít khi bị ngập nhưng hôm nay cũng lênh láng nước khiến tuyến đường ùn ứ cục bộ, phương tiện không dám chạy nhanh, phải tấp xe lên lề chờ mưa ngớt mới dám đi tiếp.

Tại khu vực phía Tây, mưa lớn nhiều giờ liền khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Nước tràn lên lề, hàng loạt xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước.

Đường Sinco ngập gần hết bánh xe.

Nhiều phương tiện chết máy khi qua điểm ngập sâu.

Người dân dựng vách ngăn nước tràn vào nhà.

Khu vực hầm chui Tân Tạo tái diễn tình trạng ngập nước dù trước đó tình trạng ngập tại đây đã giảm thiểu đáng kể.

Hầm chui Tân Tạo ngập.

Quốc lộ 1 cũng ngập cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cơn mưa chiều tối 8-11 tại TP.HCM do rãnh áp thấp qua Trung Bộ bị nén xuống phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Ngoài khu trung tâm, các phường vùng ven cũng có lượng mưa phổ biến 8-40mm, có nơi trên 50mm.