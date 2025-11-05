TP.HCM lại đón đợt triều cường mới, người dân lội nước về nhà 05/11/2025 18:22

(PLO)- Chiều 5-11, triều cường lại dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, người dân chật vật lội nước giữa giờ tan tầm.

Chiều 5-11, TP.HCM lại tiếp tục đón một đợt triều cường mới, khi những con nước từ sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao, nước tràn vào nhiều tuyến đường nội đô.

Dù chưa bước vào ngày đỉnh triều, nhiều khu vực thấp trũng đã sớm rơi vào cảnh ngập sâu, người dân tất tả lội nước, xe cộ ì ạch di chuyển giữa dòng nước đục ngầu.

Triều cường gây ngập trên đường Bình Quới.

Nước ngập nửa bánh xe, người dân vất vả di chuyển.

Tại đường Bình Quới (phường Bình Quới), vào đúng giờ tan tầm, triều cường dâng cao khiến cả tuyến đường như biến thành con kênh. Nước ngập hơn nửa bánh xe, sóng đánh dạt hai bên, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ trong làn nước lênh láng. Cảnh tượng quen thuộc ấy lại tái diễn, khiến nhiều hộ dân ven đường phải gia cố bờ bao, kê đồ đạc, chặn cửa chống nước tràn vào nhà.

Nhiều xe chết máy.

Tại khu vực đường Phú Định (phường Phú Định), tình hình cũng không khá hơn. Nước từ kênh rạch dâng lên nhanh, tràn qua mặt đường, len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Tiếng máy bơm, người dân đã quen với cảnh sống chung với nước.

Đường Phú Định cũng ngập lênh láng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tăng nhanh và đạt mức cao. Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước sẽ tiếp tục lên theo chu kỳ triều cường Rằm tháng Chín âm lịch, với khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn đợt triều đầu tháng trước.

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, đỉnh triều dự kiến đạt mức 1,72 – 1,78 m, cao hơn báo động 3 từ 0,12 – 0,18 m, xuất hiện trong khung giờ 4-6 giờ sáng và 17-19 giờ chiều. Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên tới 1,87 – 1,9 m, vượt báo động 3 từ 0,27 – 0,3 m.

Đỉnh triều sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Sau khi đạt đỉnh vào ngày 6 và 7-11 (tức 17 và 18-9 âm lịch), mực nước được dự báo sẽ giảm nhanh, song vẫn duy trì trên mức báo động 1 đến hết ngày 10-11.