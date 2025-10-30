TP.HCM vận hành 388 van ngăn triều, 17 trạm bơm di động để ứng phó triều cường 30/10/2025 17:55

(PLO)- Để ứng phó với triều cường sắp tới, TP.HCM sẽ vận hành 388 van ngăn triều, 17 trạm bơm di động, 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn.

Chiều 30-10, tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về tình hình ngập nước nghiêm trọng do triều cường trên địa bàn trong thời gian gần đây.

Ngập sâu ở Thanh Đa

Ông Hoàng Phúc Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Dũng cho biết từ ngày 20 đến 25-10, TP.HCM ghi nhận đã xảy ra các khu vực ngập chính tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Hồ Học Lãm, tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, song hành Quốc lộ 22, tuyến đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển…

Riêng khu vực ngập tại bán đảo Thanh Đa, do địa hình trũng thấp so với mực triều đạt đỉnh +1.82m nên nước đã tràn các bờ bao, tường chắn, gây ngập sâu từ 40cm đến 100cm, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là các hộ tầng trệt khu Cư xá Thanh Đa.

Theo ông Dũng, lúc này dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đang trong giai đoạn triển khai thi công, chưa hoàn thành, nên có một số vị trí xung yếu, tràn nước gây ngập.

Ông Dũng thông tin thêm, theo chu kỳ các năm, hiện khu vực Nam bộ nói chung, TP.HCM nói riêng đã bước vào các đợt triều cường, thời gian bắt đầu từ tháng 8 âm lịch đến tháng 12 âm lịch.

Người dân dùng bao cát gia cố các đoạn bờ đê bị vỡ, đề phòng triều cường dâng cao. Ảnh: TRẦN LINH

Ngoài yếu tố chu kỳ, vừa qua theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đã xuất hiện kết hợp gió mùa Đông Bắc làm cho nước biển dâng. Thời điểm gió mùa, kết hợp chu kỳ triều đã xuất hiện đợt triều đạt +1.82m vượt mức báo động III (mức +1.6m), gây ngập một số khu vực trũng thấp của TP.

Vận hành 388 van ngăn triều

Về giải pháp ứng phó với những đợt triều cường tiếp theo, đại diện Sở Xây dựng thông tin trước mắt TP.HCM sẽ tăng cường duy tu, sửa chữa, cải tạo các vị trí cống hư hỏng; nạo vét lòng cống và hố ga; tổ chức trực mưa, vớt rác trước miệng thu trước trong và sau cơn mưa.

Đặc biệt, vận hành hệ thống các van ngăn triều và hệ thống bơm lưu động đảm bảo kịp thời nhằm phát huy hiệu quả hạn chế ngập tại một số khu vực có nguy cơ cao. Trong đó, vận hành 388 van ngăn triều tại các cửa xả và phối hợp với các chủ đầu tư khắc phục những vị trí bị hư hỏng, hạn chế triều cường tràn bờ gây ngập cho tuyến đường và khu vực xung quanh.

Vận hành 17 trạm bơm di động với công suất từ 168m3/h đến 2.000m3/h cùng với việc vận hành đồng bộ 10 trạm bơm và cống kiểm soát triều lớn ở Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Rạch Bà Tiếng, Phú Lâm, Thanh Đa, Mễ Cốc 1, Mễ Cốc 2 để hỗ trợ giảm ngập đảm bảo theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt, vận hành các van ngăn triều tại các tuyến cống nhánh, tuyến hẻm do địa phương quản lý nhằm hạn chế tình xâm nhập triều gây ngập cho khu vực.

Về giải pháp công trình, Sở Xây dựng đã giao các chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm, phát huy hiệu quả việc giảm ngập cho các khu vực có nguy cơ cao. Trong thời gian đó, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân ở khu vực ngập thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình thời tiết, mưa, triều cường để có phương án ứng phó.

Các trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Trung tâm phát triển hạ tầng TP Thủ Đức, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu và 22 ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng khu vực quận, huyện của TP.HCM cũ… sẽ tăng cường trực ứng cứu vào những lúc triều cao, mưa to.