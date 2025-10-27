Đợt triều cường cuối tháng 10 ở TP.HCM gây ảnh hưởng ra sao? 27/10/2025 20:45

(PLO)- Trong đợt triều cường tháng 10, nhiều khu vực phường, xã ở TP.HCM bị ảnh hưởng nặng nề.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo về ảnh hưởng của đợt triều cường cuối tháng 10 trên địa bàn TP.

Nhiều địa điểm ngập sâu

Theo báo cáo của Sở NN&MT, trong đợt triều cường tháng 10, khu vực phường Bình Quới nước tràn bờ bao gây ngập khu vực bán đảo Thanh Đa, độ ngập sâu từ 0,5 - 1 m, một số đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa ngập sâu hơn 1 m.

Đợt triều cường tháng 10-2025, khu vực phường Bình Quới ngập nặng. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngoài ra tại phường Bình Quới còn bị đổ tường chắn nước trong khuôn viên khu du lịch Bình Quới 2 với chiều dài khoảng 17 m gây ngập cục bộ khu vực, ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ với hơn 50 nhân khẩu; làm hư hỏng đồ đạc, thiết bị điện tử, thiệt hại cá tại một số điểm câu cá.

Tại phường Phú An, nước tràn đê bao An Tây - Phú An tại vị trí các cống đầu rạch gây ngập khu vực xung quanh thuộc các khu phố Tân An 1, 2, 5, Phú Thuận, Bến Giảng, Phú Thứ, ảnh hưởng khoảng 150 hộ dân và 20 ha cây ăn trái, độ sâu ngập khoảng 0,5 m.

Tại phường Thủ Dầu Một, nước tràn một số bờ rạch gây ngập khu phố Chánh Nghĩa 6, 7, 8, 9, Phú Thọ 4, 5, 6, độ ngập sâu từ 0,8 m đến 1,2 m, ảnh hưởng khoảng 500 hộ dân.

Tại phường Bình Hoà, bể 2 m bờ rạch Vĩnh Bình đêm 23-10, đã gia cố tạm thời bằng cừ tràm và bao cát nhưng tiếp tục bị bể đêm 24-10, tràn một số đoạn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và bờ rạch Thầy Năng gây ngập khu vực xung quanh các khu phố Đông, Trung, Phú Hội, độ ngập sâu khoảng 0,5 m.

Tại phường Thuận An, nước tràn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và một số bờ rạch gây ngập khu vực xung quanh thuộc khu phố An Quới, Phú Hưng, An Mỹ, Thạnh Lộc, độ ngập sâu từ 0,2 m đến 1 m; khu vực ngoài đê bao ngập khoảng 3,4 ha (ảnh hưởng 11 hộ dân) thuộc khu phố Phú Hưng và An Mỹ, độ sâu ngập từ 1 m đến 1,2 m.

Tại phường Lái Thiêu, nước tràn một số bờ rạch và tràn qua đỉnh một số cống kiểm soát triều thuộc hệ thống thủy lợi An Sơn - Lái Thiêu gây ngập khu vực xung quanh khu phố Long Thới, Nguyễn Trãi, Vĩnh Phú, Bình Nhâm, Bình Thuận, Bình Đức.

Tại xã Bình Mỹ, nước tràn bờ tại một số vị trí thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn gây ngập khu dân cư hai bên các tuyến rạch Dứa, Bà Bếp, Tra, Đá Hàn, Cây Xanh...

Tại xã Đông Thạnh, nước tràn bờ tại 6 vị trí tiếp giáp đê bao rạch Bà Hồng, hai vị trí tiếp giáp đê bao rạch Rỗng gây ngập khoảng 1 ha vườn cây và ngập khu dân cư trong khu vực.

Tại phường An Phú Đông, nước tràn bờ tại một số vị trí thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn gây ngập cục bộ các tuyến đường và khu dân cư.

Chiều 27-10 nước vẫn còn ngập ở đường Nguyễn Văn Khối. Ảnh: TH

Dùng máy bơm hỗ trợ giảm ngập cho khu vực

Theo Sở NN&MT, sở đã phối hợp với các đơn vị có liên quan ứng phó và khắc phục hậu quả của đợt triều cường vừa qua.

Cụ thể, sở đã phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng và đề nghị các đơn vị huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để gia cố tạm các vị trí tràn bờ và bơm chống ngập úng cho người dân trong khu vực.

Nước ngập nhà dân ở phường Thới An ngày 26-10. Ảnh: TƯỜNG DUY

Đồng thời, sở cũng chỉ đạo Chi cục Thủy lợi bố trí nhân sự ứng trực tại các vị trí xung yếu, trọng điểm ảnh hưởng bởi triều cường.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP đã huy động 36 máy bơm, 203 nhân lực tham gia thực hiện gia cố, khắc phục sự cố tràn bờ bao, đê bao tại các địa phương.

Ngoài ra, Sở NN&MT còn chỉ đạo thực hiện gia cố, khắc phục sự cố tràn bờ bao, đê bao, chống ngập đối với khu dân cư bằng giải pháp huy động nhiều máy bơm để chống ngập.

Người dân dùng biện pháp gia cố do ngập sâu ở phường Thới An. Ảnh: TƯỜNG DUY

Lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng, kịp thời di dời các hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, thiết bị điện, bàn ghế và các vật dụng gia đình nhằm hạn chế thiệt hại.

Song song đó là xử lý, gia cố tạm các tuyến bờ bao xung yếu bị tràn bờ trên địa bàn phường và tiếp tục kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống công trình bờ bao để có phương án gia cố kịp thời.

"Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Cần chú trọng dự án Nâng cấp công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn huyện Củ Chi (cũ) từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra (Bắc Rạch Tra); Nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ rạch Tra đến sông Vàm Thuật trên địa bàn huyện Hóc Môn, quận 12 (cũ); Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 2, 3, 4. Trong đó, ưu tiên triển khai thi công tại các vị trí xung yếu bị tràn bờ trong đợt triều cường cuối tháng 10 -2025" - Sở NN&MT TP.HCM đề nghị.