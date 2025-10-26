Người dân TP.HCM còn phải ‘vật lộn’ với bao nhiêu đợt triều cường dâng cao? 26/10/2025 12:00

(PLO)- Sự kết hợp giữa đỉnh triều cường và mưa lớn biến 1 số tuyến đường thành sông, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

Những ngày qua, mưa kèm triều cường dâng cao liên tục gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.

Người dân TP.HCM, đặc biệt là những hộ sống ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp đã phải vật lộn trong tình trạng ngập.

Thiệt hại và nỗi lo lắng triền miên

Tại nhiều điểm ngập điểm ngập do triều như bán đảo Thanh Đa (Bình Qưới, Cư xá Thanh Đa), khu vực Nhà Bè (Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát), triều cường đạt đỉnh đã gây ra thiệt hại không nhỏ cho người dân.

Nhà người dân tại khu vực Bình Quới bị ngập sâu do triều cường dâng cao. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Lê Văn Quang (Bình Quới, TP.HCM) cho biết, suốt những ngày qua, nước dâng cao trên đường Bình Quới gây ngập cả tuyến đường.

"Mưa xong là lại ngập, nước tràn vào nhà rất nhanh, nhà nào kịp kê đồ thì không hư, không kịp coi như bỏ. Giờ chúng tôi chỉ mong nước sớm rút để dọn dẹp. Chúng tôi thật sự ám ảnh mỗi khi có triều cường và mưa"- ông Quang nói.

Sự kết hợp giữa triều cường cao và mưa lớn biến các tuyến đường thành sông khiến việc di chuyển của người dân trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi khi tan tầm, nhiều người phải bì bõm lội nước, dắt bộ xe hàng dài trong dòng nước.

Triều dâng cao kết hợp mưa gây ngập ở đường Phạm Hữu Lầu. Ảnh: TIỂU LONG

Chị Nguyễn Hoài Thu (phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: "Đoạn đường Kha Vạn Cân năm nào cũng ngập, mùa mưa nào cũng ngập. Nhiều khi nước ngập hơn nửa bánh xe, xe chết máy phải dắt bộ hàng loạt. Mỗi ngày như vậy, tôi mất gấp đôi thời gian để về nhà. Có hôm dắt xe về đến nhà là người ướt sũng, hôm sau còn phải mang xe đi sửa"- chị Thu nói.

Triều cường dâng cao vượt mốc lịch sử

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày vừa qua, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 6-90 N là nguyên nhân chính đã gây mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ, có nơi mưa 70-80 mm thậm chí trên 100 mm.

Trong khi đó, các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nước trên thượng nguồn cao kết hợp với triều cường khiến mực nước lên rất cao, một số nơi vượt mốc lịch sử như Cần Thơ, Mỹ Thuận.

Người dân TP.HCM dùng bao cát để chắn nước. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại TP.HCM, khu vực miền Đông Nam Bộ, do mưa lớn, các hồ chứa thủy điện xả và kết hợp với triều dâng cao gây nên ngập lụt nghiêm trọng. Tại Thủ Dầu Một mực nước vượt mức lịch sử, trạm Phú An bằng mốc lịch sử, trạm Nhà Bè thấp hơn mốc lịch sử -2 cm.

Khu vực TP.HCM, các tỉnh Miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ, nước đã lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch và đạt đỉnh vào các ngày 23, 24 và 25-10. Phần lớn các trạm đều đạt vượt báo động III từ 10-20 cm, có nơi trên 30 cm, một số trạm đạt vượt mốc lịch sử từ 3-7 cm.

Lý giải nguyên nhân triều cường và mưa trong những ngày qua, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết đang tồn tại rãnh áp thấp ngay trên khu vực Nam Bộ. Rãnh áp thấp này là nơi hội tụ ẩm, do đó mưa nhiều ở khu vực Nam Bộ, trong đó có TP.HCM.

"Nguyên nhân chính gây mực nước dâng cao chủ yếu do mưa lớn, kết hợp kỳ triều cường theo quy luật thiên văn. Tại các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long còn do nước từ thượng nguồn về nhiều. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM có sự cộng hưởng bởi xả lũ từ các hồ thủy điện.

Với diễn biến tình hình lũ, ngập lụt nêu trên cho thấy khu vực miền Tây Nam Bộ khả năng đã đạt đỉnh cao nhất năm, nhưng khu vực miền Đông Nam Bộ khả năng đạt vào tháng 11 và 12 do kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh dẫn đến nước biển dâng cao từ vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và Cà Mau.

Vì vậy, để theo dõi triều cường khu vực miền Đông Nam Bộ cần phải theo dõi những đợt gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm. Từ nay tới cuối năm còn 5-6 đợt triều cao"- ông Lê Đình Quyết nói.