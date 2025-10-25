Người dân TP.HCM thức trắng đêm ứng phó với triều cường lịch sử 25/10/2025 08:46

(PLO)- Triều cường dâng cao tối 24-10 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại phường Bình Quới, TP.HCM bị ngập sâu, người dân phải thức trắng đêm di chuyển đồ đạc, ứng phó với nước lớn.

VIDEO: Người dân TP.HCM thức trắng đêm ứng phó với triều cường 'lịch sử'.

Tối 24-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) khu vực 16, Công an TP.HCM điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương triển khai di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực ngập nặng.

Lực lượng cứu hộ sử dụng xuồng hỗ trợ vận chuyển người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận của PLO, tại cuối đường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn tràn vào nhanh, chảy siết, khiến nhiều đoạn ngập sâu. Một số nhà dân bị nước nhấn chìm, người dân phải dùng bao cát, ván gỗ chắn trước cửa để hạn chế nước tràn.

Anh Nguyễn Văn Châu, người dân sống tại khu vực, cho biết: Đêm nay không dám ngủ vì nước vào nhà nhiều quá, đồ đạc ướt hết. Cả nhà phải canh chừng, lỡ triều cường dâng thêm thì rất nguy hiểm.

Triều cường dâng nhanh chỉ trong vài phút khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay. Ảnh: PHẠM HẢI

Tương tự, anh Ngô Hoàng Thắng (28 tuổi) chia sẻ khoảng 19 giờ nước bắt đầu dâng mạnh không kịp trở tay.

“Hôm qua nước chỉ lên chút xíu, không ngờ hôm nay nhanh như vậy. Chỉ vài phút, nước ngập tới ngang ngực. Cả xóm phải leo lên chỗ cao ngồi đợi nước rút. Đợt này ngập nặng như cách đây gần 20 năm mới thấy lại”- anh Thắng chia sẻ.

Một phần tường rào và nền nhà dân ở phường Bình Quới bị sụp sau khi nước rút, để lộ phần móng bị xói lở. Nhiều hộ dân phải di chuyển tạm thời đến nhà người thân. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến rạng sáng 25-10, nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, một số bờ tường, nền nhà bị sụp, sạt lở.

Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến cáo các hộ dân ven sông theo dõi tình hình triều cường để kịp thời ứng phó.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ, an ninh trật tự tại cơ sở túc trực xuyên đêm tại các ngã ba, ngã tư ngập nặng để cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Công tác tìm kiếm người mắc kẹt và di dời tài sản tại khu vực ngập nặng vẫn được lực lượng chức năng triển khai xuyên đêm, kéo dài đến rạng sáng 25-10. Ảnh: PHẠM HẢI



Người dân khu vực Bình Quới thức trắng đêm canh nước triều cường. Nhiều hộ phải kê cao đồ đạc, dùng bao cát chặn cửa để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: PHẠM HẢI