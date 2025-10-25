Triều cường gây ngập, vỡ đê nhiều nơi ở ĐBSCL 25/10/2025 14:30

(PLO)- Kỳ triều cường tháng 10 gây ngập sâu, làm vỡ đê ở nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khiến hàng ngàn hecta lúa, hoa màu và cây ăn trái bị ảnh hưởng.

Từ ngày 7 đến 24-10, triều cường dâng cao kết hợp mưa lớn và lũ đầu nguồn đã khiến nhiều khu vực tại Đồng bằng sông Cửu Long vỡ đê, ngập sâu, gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, hạ tầng và đời sống người dân.

Vĩnh Long: Vỡ đê, hàng ngàn hecta hoa màu bị ngập

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, sơ bộ tỉnh có 15 xã, phường bị ảnh hưởng do ngập sâu. Cụ thể, 252 ha lúa bị ngập, trong đó xã Hiếu Thuận chịu thiệt hại nặng nhất với hơn 187 ha. Vườn cây ăn trái bị ngập hơn 2.460 ha, tập trung tại các xã Hiếu Thành, Tân Lược, Mỹ Thuận và Hòa Bình. Ngoài ra, 217 ha hoa màu bị ngập, nhiều nhất ở phường Bình Minh và xã Tân Quới.

Triều cường cũng làm tràn 2,57 ha ao nuôi cá, thiệt hại ước khoảng 800 triệu đồng. Hơn 23.500 m bờ bao bị tràn, 22 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 1.300 m, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Đáng chú ý, lúc 8 giờ sáng 23-10, đê bao Cồn Thanh Long (xã Quới Thiện) bị vỡ đoạn dài 15 m, làm ngập khoảng 15 ha vườn cây ăn trái, ảnh hưởng 6 hộ dân, tổng thiệt hại khoảng 75 triệu đồng. Chính quyền và người dân đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ để gia cố, khắc phục tạm thời đoạn đê bị vỡ.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân triều cường dâng cao là do kết hợp thủy triều, lũ đầu nguồn và mưa lớn, khiến mực nước trên các sông, kênh nội đồng vượt báo động III từ 10 đến 46 cm. Một số tuyến đê và cống điều tiết đã xuống cấp, không còn đảm bảo khả năng ngăn triều, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và vỡ bờ bao trong những ngày tới.

Đồng Tháp: Hơn 270 ha sản xuất bị thiệt hại

Tại tỉnh Đồng Tháp, khoảng 4 giờ 30 sáng 23-10, đê bao bờ Đông kinh 5 Phước (xã Phương Thịnh) bị vỡ đoạn dài khoảng 12 m do triều cường kết hợp mưa lớn, làm ngập 155 ha đất sản xuất, trong đó có 148 ha lúa, 4 ha sen và 3 ha cây ăn trái, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tại xã Trường Xuân, triều cường dâng cao và mưa lớn khiến đê bao khu vực Trạm bơm Thạnh Lợi 6 bị vỡ, làm ngập 125 ha lúa và 12 ha cây ăn trái, tổng thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đã huy động người dân, lực lượng dân quân và các tổ chức đoàn thể gia cố khẩn cấp các đoạn đê xung yếu, đồng thời lắp đặt trụ báo hiệu cảnh báo nguy hiểm ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại TP Cần Thơ, những ngày qua, triều cường dâng cao đạt đỉnh điểm khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại thời điểm triều đạt đỉnh, nhiều tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Cừ (phường Cái Khế), Trần Hưng Đạo (phường Sóc Trăng) bị ngập sâu cục bộ, giao thông ngưng trệ nghiêm trọng, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Theo ghi nhận, đỉnh triều đo cao nhất được tại Trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 18 giờ ngày 23-10 đạt 2,33 m, vượt mức báo động III 0,33 và cao hơn mực nước kỷ lục năm 2022, gây ngập nặng tại nhiều tuyến đường nội ô thành phố.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an phường Cái Khế, Trạm Cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên cùng dân quân tự vệ và các lực lượng khác đã có mặt kịp thời để hỗ trợ người dân. Các chiến sĩ tổ chức điều tiết giao thông, đẩy xe qua vùng ngập sâu và dùng xe chuyên dụng chở người cùng phương tiện đến khu vực khô ráo an toàn, giúp người dân tiếp tục hành trình về nhà.

Hình ảnh các chiến sĩ công an dầm mình trong dòng nước, kiên nhẫn hỗ trợ người dân qua vùng ngập sâu đã khiến nhiều người xúc động.

Bên cạnh đó, triều cường dâng cao cũng khiến nhiều khu vực công cộng bị ngập sâu, trong đó có công viên Nguyễn Phương Danh (xã Phong Điền). Tối 23-10, tại khu vực này, một bé trai 10 tuổi bị điện rò rỉ từ trụ đèn chiếu sáng giật tử vong. Khoảng 15 phút sau, dù người dân đã cảnh báo nguy hiểm, hai thiếu niên 15 tuổi tiếp tục đi vào khu vực trên và bị điện giật; một em không qua khỏi.