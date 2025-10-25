Triều cường đạt đỉnh, nhiều tường nhà ở phường Bình Quới bị đổ sập 25/10/2025 14:42

(PLO)- Lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau trận triều cường đạt đỉnh tối 24-10 khiến nhiều khu vực ngập sâu, tường nhà sập.

VIDEO: Triều cường đạt đỉnh, nhiều tường nhà ở phường Bình Quới bị đổ sập.

Sáng 25-10, lực lượng chức năng phường Bình Quới, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau khi triều cường đạt đỉnh trong chiều tối 24-10, gây ngập nặng trên diện rộng.

Tường nhà đổ sập, người dân thức trắng trong đêm

Theo ghi nhận PLO, nhiều khu vực trên đường Bình Quới, phường Bình Quới, TP.HCM bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến một bức tường dài khoảng 5 mét trong sân nhà dân đổ sập, nằm chỏng chơ giữa biển nước.

Cạnh đó, bức tường nhà ông Trần Văn Hùng (60 tuổi) cũng bị dòng nước triều cường đánh sập, kéo lệch khỏi nền, tạo thành hàm ếch dài hơn 5 mét, sâu gần 1 mét.

Bức tường nhà dân trên đường Bình Quới bị triều cường đánh sập, để lộ phần móng hở hàm ếch dài hơn 5 mét, sâu gần 1 mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: PHẠM HẢI

“Thấy nước tràn vào, tôi vội lấy bao cát chắn lại để khỏi đổ sang nhà kế bên nhưng dòng chảy mạnh quá, tường không chịu nổi, bị kéo dịch ra xa, lộ ra hố sâu hoắm” - ông Hùng kể lại.

Tương tự, bà Hà Thị Trang cũng chưa hết bàng hoàng. Trận triều cường tối 24-10 khiến bức tường rào dài gần 20 m của gia đình bà bị đổ sập chỉ trong vài phút.

Một bức tường nhà dân bị triều cường đánh sập, gạch đá ngổn ngang giữa dòng nước chảy xiết. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lúc đó tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng người ngoài hô hoán. Chạy ra thấy tường rào sập, đè lên chiếc xe máy dựng trong sân. Chưa kịp phản ứng thì nước đã ập vào nhà, mọi người phải cùng nhau di chuyển đồ đạc, hôm qua đến giờ cả gia đình vẫn chưa ngủ vì sợ triều cường tiếp tục dâng cao” - bà Trang kể.

Hàng trăm hộ dân trong khu vực phải sống trong cảnh ngập úng kéo dài từ đêm 24 đến chiều 25-10, sinh hoạt bị đảo lộn.

Cuối đường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn tràn vào nhanh, có nơi ngập sâu gần 2 mét. Người dân phải dùng bao cát, ván gỗ chắn trước cửa nhà để hạn chế nước tràn; nhiều hộ phải di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc để tránh hư hỏng.

Đến trưa 25-10, hàng chục hộ dân trên đường Bình Quới vẫn bị nước bao vây, nhiều căn nhà ngập sâu hơn nửa mét, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Ảnh: PHẠM HẢI

Khắc phục khẩn cấp tại Khu du lịch Bình Quới 2

Tương tự, tại Khu du lịch Bình Quới 2, triều cường làm đổ tường chắn nước dài khoảng 17 mét, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến 10 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu. Khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng hơn 1.500 bao đất được huy động để khắc phục tạm thời, gia cố các vị trí xung yếu.

Lực lượng chức năng phường Bình Quới khẩn trương dùng máy xúc gia cố tuyến đê bao bằng bao cát trong sáng 25-10. Ảnh: PHẠM HẢI

UBND phường phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM dùng nhiều máy bơm để thoát nước. Do bơm liên tục trong thời gian dài, một số máy bị hư hỏng, phường đã thuê thêm thiết bị tư nhân để tiếp tục xử lý.

Đến trưa 25-10, nước tại nhiều điểm bắt đầu rút. UBND phường Bình Quới cho biết sơ bộ không có thiệt hại về người, thiệt hại vật chất chủ yếu là hư hỏng đồ đạc, thiết bị điện tử và một số hộ nuôi cá bị ảnh hưởng.

Chính quyền phường khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi thông tin dự báo triều cường, chủ động gia cố nhà cửa và khu vực ven sông để đảm bảo an toàn trong những ngày tới.

Như PLO đã đưa tin, tối 24-10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại phường Bình Quới, TP.HCM bị ngập sâu. Nước lớn tràn vào nhanh, khiến người dân phải thức trắng đêm di chuyển đồ đạc, ứng phó với ngập.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), khu vực 16, Công an TP.HCM đã điều động ba xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức di dời người dân và tài sản khỏi khu vực ngập nặng.

Lực lượng PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp bơm nước, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi vùng ngập trong tối 24-10. Ảnh: PHẠM HẢI

Chịu ảnh hưởng lớn từ triều cường khu vực cuối đường Bình Quới, nước từ sông Sài Gòn tràn vào mạnh, chảy xiết, làm nhiều đoạn đường ngập sâu. Một số nhà dân bị nước nhấn chìm, người dân phải dùng bao cát, ván gỗ chắn cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Sau một đêm trắng chống ngập, nhiều hộ dân Bình Quới vẫn túc trực, lo sợ nước triều tiếp tục dâng cao, gây thiệt hại thêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Cận cảnh bức tường hở hàm ếch sau trận triều cường tối 24-10. Nước chảy mạnh khiến nền đất xói lở, làm nghiêng cả phần tường còn lại. Ảnh: PHẠM HẢI

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến hẻm trên địa bàn phường Bình Quới ngập, người dân vất vả di chuyển, nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: PHẠM HẢI