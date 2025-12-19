Dự án công viên, quảng trường hồ Hoàn Kiếm: 34/43 hộ dân đã đồng thuận nhận bồi thường 19/12/2025 14:57

(PLO)- Đến thời điểm này đã có 15/17 tổ chức và 34/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm…

Ngày 19-12, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là một dự án trọng điểm nhằm chỉnh trang đô thị, tạo không gian công cộng và thúc đẩy phát triển khu vực trung tâm Thủ đô.

Đa số hộ dân đã đồng thuận phương án bồi thường

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng” phục vụ xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 12-9-2025. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.841 tỉ đồng, thực hiện GPMB đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, tạo quỹ đất sạch với diện tích hơn 21.151 m².

Khu đất thực hiện dự án có vị trí đặc biệt quan trọng, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Sau khi hoàn thành GPMB, khu vực này sẽ được đầu tư xây dựng theo định hướng TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần hình thành không gian xanh, cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh.

Đến nay, công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã có 15/17 tổ chức và 34/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường.

Ngõ 61 - Đinh Tiên Hoàng, một con ngõ nhỏ hẹp, là lối đi chung của hàng chục hộ dân sinh sống sâu bên trong. Các hộ dân này sẽ di dời để thực hiện dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Hiện, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 7 tổ chức tại các địa chỉ 22 Lý Thái Tổ, 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng, gồm: Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Hội Từ thiện Tấm lòng vàng, Hội Người mù Hà Nội, Trung tâm Hội nghị HCC – Văn phòng UBND TP, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội, Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội. Các hạng mục hiện đang được tổ chức phá dỡ theo quy định.

Quán Phở Thìn bờ hồ tại ngõ 61 - Đinh Tiên Hoàng là một thương hiệu phở khá nổi tiếng của Hà Nội cũng sắp phải di dời. Ảnh: Trọng Phú

Dự kiến trong tháng 12-2025, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với toàn bộ 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 3-2026.

Trong ngõ 61 - Đinh Tiên Hoàng, nhiều ngôi nhà khá chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Ảnh: Trọng Phú

Trao đổi với pv PLO, ông B.M.H một hộ dân tại ngõ 61 – Đinh Tiên Hoàng cho hay gia đình ông đã nhận tiền bồi thường và chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Dù rất nuối tiếc khi rời xa góc phố nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó cả đời, nhưng ông B.M.H cho biết mình và gia đình vẫn chấp hành và ủng hộ chủ trương của TP. Ông mong muốn khu đất mình và những bà con láng giềng phải di dời để làm dự án sau này sẽ thực sự trở thành mảng không gian xanh, công cộng để phục vụ du khách thập phương…

Dự án “làn xanh” sẽ về đích nhanh

Như PLO đã thông tin, thời gian qua UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc diện GPMB; đồng thời phối hợp với UBND phường Yên Hòa, phường Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất thủ tục cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất tái định cư cho các hộ dân.

Đây là dự án được UBND TP Hà Nội xác định áp dụng cơ chế "làn xanh” đặc biệt nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định sẽ tiếp tục tập trung cao độ nguồn lực, tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án, sớm đưa công trình về đích theo kế hoạch…

Nhiều cửa hàng, cửa hiệu mặt phố Đinh Tiên Hoàng thuộc loại "đắt xắt ra miếng" cũng sẽ phải di dời để nhường đất triển khai dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú.

Trước đó, ngày 22-10, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân kiểm tra quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh. Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất mới thoáng hơn, rộng hơn so với khu vực phố cổ hiện nay.

Theo chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư được TP Hà Nội thống nhất áp dụng cho dự án thì các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh (thuộc phường Việt Hưng).

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Một số nhà khu vực phố Lý Thái Tổ cũng sẽ phải di dời để lấy đất phục vụ dự án. Ảnh: Trọng Phú

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.