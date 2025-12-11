Bắt đầu phá dỡ trụ sở cơ quan, nhà dân bên hồ Hoàn Kiếm 11/12/2025 15:29

(PLO)- Một số trụ sở cơ quan, tổ chức nằm ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm bắt đầu được phá dỡ để lấy mặt bằng triển khai xây dựng dự án quảng trường, công viên.

Sáng 11-12, lực lượng chức năng của UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành phá dỡ một số trụ sở cơ quan, tổ chức nằm ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm để lấy mặt bằng, triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên.

Bắt đầu phá dỡ nhiều công trình bên hồ Hoàn Kiếm

Các công trình đang được triển khai phá dỡ gồm: Trụ sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước với diện tích 197,1 m2; Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội với diện tích 50,1 m2; Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội với diện tích 541 m2; Hội Người mù Hà Nội với diện tích 189,8 m2...

Trụ sở Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội tại trục đường Lý Thái Tổ đang được phá dỡ. Ảnh: Trọng Phú

Sau khi phá dỡ một số trụ sở cơ quan đã bàn giao mặt bằng này, chính quyền phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục cho phá dỡ các công trình tiếp theo như Văn phòng UBND TP Hà Nội với diện tích 145 m2; Trụ sở Tiếp công dân Thành phố với diện tích 446,8 m2 và 25 căn nhà chủ hộ đã nhận tiền đền bù đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng.

UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định phương án phá dỡ đảm bảo các quy định về an toàn lao động, không gây ảnh hưởng công trình lân cận, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Trọng Phú

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 2,14 ha, được chia làm 2 giai đoạn. Hạng mục phá dỡ công trình cũ là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục thi công tiếp theo của dự án.

Sau khi hoàn thành phá dỡ một số trụ sở, cơ quan, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phá dỡ 25 căn nhà dân. Ảnh: Trọng Phú.

Giai đoạn 1 bao gồm xây dựng phần nổi của quảng trường, công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với ga C9 tuyến metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Các hộ dân và trụ sở cơ quan, tổ chức tại mặt phố Đinh Tiên Hoàng sẽ phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Phạm vi phá dỡ bao gồm 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân. UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định công tác phá dỡ thực hiện theo quy trình kỹ thuật, tuân thủ quy định liên quan của pháp luật để đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, vệ sinh môi trường…

Nhiều hộ dân đã nhận bồi thường, chuẩn bị bàn giao mặt bằng

Như PLO đã thông tin, vào các ngày 8 và 10-12, UBND phường Hoàn Kiếm đã thực hiện chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho 20 hộ dân (trong số 25 phương án được phê duyệt) phải di dời để nhường đất thực hiện dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 10-12, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân phải di dời. Ảnh: Trọng Phú

Trong đó, 13 trường hợp đã được chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ vào đợt 1 (ngày 8-12-2025) và 7 trường hợp nhận vào sáng ngày 10-12-2025. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Các hộ đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều chấp hành và ủng hộ chủ trương của Nhà nước trong triển khai dự án phục vụ cho mục đích công cộng.

Người dân bên hồ Hoàn Kiếm phải di dời đi xem khu tái định cư bằng đất ở phường Việt Hưng. Ảnh: Trọng Phú

Ngoài nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, các hộ dân cũng được bố trí tái định cư bằng quỹ quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng thuộc phường Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Sáng 11-12, một hộ dân sống tại phố Đinh Tiên Hoàng thuộc diện phải di dời đã di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. Ảnh: Trọng Phú.

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm trên địa bàn phường Việt Hưng gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Một hộ dân thuộc diện di dời thu dọn đồ đạc, chuyển tới nơi ở mới. Ảnh: Trọng Phú

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2 tùy vị trí.