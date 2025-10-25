Người dân bên hồ Hoàn Kiếm phải di dời để làm quảng trường, công viên được bố trí tái định cư thế nào? 25/10/2025 11:39

(PLO)- Những hộ dân bên hồ Hoàn Kiếm phải di dời để triển khai dự án công viên, quảng trường được lựa chọn nơi ở mới từ 2 khu đất, 1 khu nhà tái định cư nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh (Hà Nội)…

Người dân được lựa chọn nơi tái định cư

Trao đổi với PLO ngày 24-10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết TP Hà Nội đang triển khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo đúng Luật Đất đai 2024 đối với các hộ dân phải di dời để triển khai dự án công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, việc triển khai chính sách tái định cư được thực hiện trên cơ sở Luật Đất đai 2024, Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các quyết định mới ban hành của thành phố gồm Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND (ngày 6-9-2024) và Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND (ngày 30-6-2025).

“Những chính sách này hướng tới mục tiêu công bằng, minh bạch, ổn định đời sống người dân sau thu hồi đất, đồng thời bảo đảm phù hợp quy hoạch và hiệu quả sử dụng đất đô thị”, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm khẳng định.

Các ô đất tái định cư tại Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng (Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

Theo chủ trương được thành phố phê duyệt, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi phường nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư (TĐC) bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh). Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Điểm mới là người dân được lựa chọn khu vực tái định cư phù hợp thay vì chỉ được bố trí tại một khu vực cố định như các dự án trước đây. Điều này thể hiện nỗ lực của thành phố trong việc tăng tính linh hoạt, nhân văn và đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân.

Đối với các trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn phường, họ vẫn được bố trí căn hộ tái định cư tại quỹ nhà Thượng Thanh.

Giá 3 khu nhà, đất tái định cư được phê duyệt công khai

Cũng theo UBND phường Hoàn Kiếm, giá bán và giá thuê nhà tái định cư được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt công khai, căn cứ theo Quyết định số 776/QĐ-SXD ngày 22-4-2025, bảo đảm đúng quy định, minh bạch và sát với thực tế. Tiền sử dụng đất tại khu tái định cư được tính theo Bảng giá đất ban hành tại Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 20-12-2024 của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, quỹ đất ở tái định cư tại phường Việt Hưng (thuộc khu vực Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội trong Khu đô thị mới Việt Hưng) có tổng diện tích hơn 13.854 m2, bao gồm cả diện tích đường giao thông. Trong đó, đất nhà ở liền kề chiếm 8.416 m2, đất đường nội bộ 3.470 m2 và đất giao thông 1.967 m2.

Khu đất gồm 149 lô liền kề, ký hiệu từ LK01 đến LK11, nằm tiếp giáp các tuyến đường giao thông nội bộ có mặt cắt từ 11,5 m đến 21,25 m. Mỗi lô có diện tích trung bình từ 50 đến hơn 90 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%.

Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí, theo khung giá (Vị trí 2 đường Vạn Hạnh, vị trí 2 đường Ngô Gia Tự và vị trí 1 đường Phan Văn Đáng nhân với hệ số 1,15).

Các hộ dân bên hồ Hoàn Kiếm thuộc diện di dời để làm dự án công viên, quảng trường bàn tán sôi nổi sau khi xem khu đất tái định cư ở xã Đông Anh. Ảnh: Trọng Phú

Còn khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, tọa lạc tại phường Việt Hưng. Công trình cao 7 tầng và 1 tầng hầm, với 67 căn hộ có diện tích đa dạng (từ 50 đến gần 90m2/căn), đáp ứng nhu cầu của nhiều hộ dân.

Giá bán căn hộ dao động khoảng từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2, tùy theo tầng, hướng ban công và vị trí căn hộ. Mức giá này đã bao gồm 2% chi phí bảo trì theo quy định, giúp người dân dễ dàng tính toán chi phí thực tế khi mua căn hộ tái định cư.

Còn khu đất tái định cư tại Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí (VT1, VT2) trên trục đường Đồng Hội.