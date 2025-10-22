Cận cảnh nơi ở mới của người dân bên hồ Hoàn Kiếm phải di dời để làm công viên, quảng trường

Sáng 22-10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đi tham quan các khu đất, nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.
Đây là hoạt động nhằm giúp người dân trực tiếp kiểm tra, lựa chọn nơi ở mới trước khi di dời, đồng thời thể hiện sự minh bạch, công khai của chính quyền trong quá trình triển khai một dự án trọng điểm của TP Hà Nội.
Hình ảnh người dân trực tiếp đi xem các khu nhà, đất tái định cư:
Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án phía quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là công trình trọng điểm của thành phố, nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan khu trung tâm và phục vụ cộng đồng Thủ đô.
Dự án chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).
Khu vực này hiện có 47 chủ sử dụng đất, gồm 12 tổ chức và 35 hộ dân. Trong đó, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà.
Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở Văn hóa Thể thao (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.
Thành phố đã thống nhất các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đặc thù, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Các hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh, phường Việt Hưng hoặc bằng căn hộ trong các khu nhà tái định cư đã hoàn thiện.