Cận cảnh nơi ở mới của người dân bên hồ Hoàn Kiếm phải di dời để làm công viên, quảng trường 22/10/2025 19:56

(PLO)- Hàng chục hộ dân sống ven bờ hồ phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã trực tiếp đến xem các khu đất và nhà tái định cư của dự án ở phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Sáng 22-10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư – Hạ tầng, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đi tham quan các khu đất, nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Đây là hoạt động nhằm giúp người dân trực tiếp kiểm tra, lựa chọn nơi ở mới trước khi di dời, đồng thời thể hiện sự minh bạch, công khai của chính quyền trong quá trình triển khai một dự án trọng điểm của TP Hà Nội.

Hình ảnh người dân trực tiếp đi xem các khu nhà, đất tái định cư:

Cư dân sống phải di dời để làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm trực tiếp đi xem khu đất tái định cư ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng (Hà Nội).

Người dân xem vị trí các lô đất trên bản đồ để so sánh với thực địa khu đất tái định cư ở Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng.

Chứng kiến khu đất tái định cư ở khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, Hà Nội) khá rộng rãi, thoáng đãng, đường xá hoàn thiện... các hộ dân bàn tán rất sôi nổi.

Sau khi xem các khu đất tái định cư, người dân chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận.

Sau khi xem khu đất tái định cư ở Khu đô thị Việt Hưng, người dân đi xem các khu nhà tái định cư Thượng Thanh, cùng nằm trên địa bàn phường Việt Hưng, Hà Nội.

Một người dân kiểm tra đường nước trong một căn hộ thuộc khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng (Hà Nội).

Người dân cũng đi tham quan Nhà NO15A ĐN2, NO15A ĐN3, NO15B ĐN1, NO15B ĐN2, Khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng (Hà Nội).

Người dân thăm quan một căn hộ thuộc khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng (Hà Nội).

Chị Hương (người mặc áo thun trắng, đứng giữa), đại diện cho gia đình sở hữu thương hiệu "Phở Thìn bờ Hồ" bàn thảo với các hộ dân sau khi thăm quan khu đất tái định cư ở Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội)

Khá nhiều người dân tỏ ra vui vẻ, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm sau khi trực tiếp đi thăm quan các khu đất, nhà tái định cư ở phường Việt Hưng và xã Đông Anh (Hà Nội)