Nhiều cơ quan dọn đồ đạc, trả mặt bằng làm quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

(PLO)- Các cơ quan, tổ chức như Điện lực Hoàn Kiếm, Trung tâm hội nghị TP Hà Nội… đang khẩn trương di chuyển trụ sở, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 12-8, ghi nhận tại khu vực phố Tràng Tiền – Đinh Lễ – Đinh Tiên Hoàng, nhiều đơn vị như Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Hội Người mù TP Hà Nội, Trung tâm hội nghị TP Hà Nội… đã thuê xe vận chuyển, đóng gói đồ đạc để di dời đến địa điểm mới.

Tại trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm, biển thông báo chuyển trụ sở được dán ngay trước cửa. Đại diện đơn vị cho biết từ đầu tháng 8, trụ sở đã được chuyển về phố Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai), hiện chỉ còn thu dọn nốt để bàn giao khi có yêu cầu.

Điện lực Hoàn Kiếm đang cho cán bộ, nhân viên dọn đồ đạc để bàn giao lại trụ sở, lấy mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Một số bộ phận của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng đã di chuyển về khu liên cơ Võ Chí Công, riêng bộ phận điều hành lưới điện sẽ ở lại cuối cùng để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, hộ kinh doanh trong diện giải phóng mặt bằng vẫn hoạt động bình thường do chưa nhận thông báo cụ thể về thời gian di dời.

Theo quy hoạch, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành quảng trường – công viên, kết nối với mảng xanh hiện hữu, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Nhiều cơ quan đơn vị phải di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm.

HĐND TP Hà Nội đã thống nhất giao UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cải tạo, chỉnh trang khu vực này, với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng. Dự án rộng 2,14 ha, liên quan đến 47 chủ sử dụng đất, gồm 12 cơ quan, tổ chức và 35 hộ dân.

Một số công trình có giá trị kiến trúc – lịch sử nằm trong phạm vi dự án sẽ được khảo sát, bảo tồn, như trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2), Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3), Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, cùng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Điện lực Hà Nội.

Hội người mù ở số 22 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những cơ quan, đơn vị phải di dời để phục vụ dự án cải tạo không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng vốn đầu tư công; giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với ga C9 của tuyến metro Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Sở VH&TT Hà Nội tại số 47, Hàng Dầu cũng là một trong những cơ quan, đơn vị phải di dời để phục vụ dự án cải tạo không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Song song với khu vực phía Đông, phường Hoàn Kiếm cũng đang chỉnh trang, tái thiết quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Công trình “hàm cá mập” đã bị phá dỡ, một phần nhà hàng Thủy Tạ cũng được tháo dỡ để trả lại nguyên trạng ven hồ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu áp dụng các biện pháp đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ, tránh vướng mắc thường gặp ở các dự án đầu tư công. Thành phố cũng điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận), lập tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 và phê duyệt phương án kiến trúc theo quy trình rút gọn.