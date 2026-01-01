Nóng: Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu trực đường dây nóng giao thông 24/7, xử nghiêm vi phạm 01/01/2026 15:28

(PLO)- Chủ tịch TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Công an TP chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT trên cả các tuyến đường mới đưa vào khai thác.

Ngày 1-1, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành công văn yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vận tải hành khách công cộng. Cạnh đó, khắc phục, hạn chế các hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Công an TP chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát. Ảnh: CHÂU ANH

Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ đề nghị Giám đốc Công an TP chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT cả trên các tuyến đường mới đưa vào khai thác sử dụng. Trong đó, chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo lực lượng phối hợp Công an và chính quyền các địa phương duy trì kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định… Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe kiên quyết không đưa phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn vào kinh doanh vận tải.

“Chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến và phải chịu trách nhiệm nếu để hoạt động vận tải phức tạp hoặc xảy ra các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hoạt động vận tải gây ra” - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ còn yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương duy trì số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, ATGT. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ. Mặt khác, phân công đầu mối có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7.