Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chỉ đạo 3 yêu cầu trọng tâm tại Công an TP Cần Thơ 31/12/2025 12:18

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an TP Cần Thơ chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở; giữ vững an ninh trật tự để phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế.

Ngày 31-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ, Công an thành phố đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an TP Cần Thơ thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bảo đảm an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP Cần Thơ

Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao danh hiệu quyết thắng cho các đơn vị

Trong năm, Công an thành phố tham mưu ban hành 130 văn bản chỉ đạo về an ninh, trật tự; giảm mạnh đầu mối tổ chức, củng cố toàn diện Công an cấp xã. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm trên 19% so với năm 2024; tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm trên 12%; tỉ lệ điều tra án vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Lực lượng Công an đã đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, công nghệ cao; tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 84,89%. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 94%.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025, Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; một cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá Công an thành phố đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, năm 2025, trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, TP Cần Thơ đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh kết quả chung của thành phố có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an. Công an TP Cần Thơ đã phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược trong bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Bên cạnh làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an thành phố cũng đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ; đồng thời hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt sau sáp nhập.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và kết quả mà Công an TP Cần Thơ đạt được. Thứ trưởng đánh giá công tác an ninh được triển khai chủ động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; công tác xây dựng lực lượng được thực hiện tốt, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập tổ chức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ

Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Cần Thơ nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2026, bảo đảm thực hiện tốt ba yêu cầu: An ninh trật tự tốt nhất – Góp phần phát triển đất nước tốt nhất – Phục vụ nhân dân tốt nhất.

Nhấn mạnh Cần Thơ là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an thành phố chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; phối hợp rà soát các công trình, dự án trọng điểm, tham mưu tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường an ninh, an toàn, thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công an cấp cơ sở; tuyệt đối không để hình thành băng nhóm tội phạm, điểm nóng về an ninh trật tự; tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy, môi trường, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; tiếp tục phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ cơ sở.