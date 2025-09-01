Công an TP Cần Thơ công bố quyết định đặc xá cho 46 phạm nhân 01/09/2025 11:15

(PLO)- Công an TP Cần Thơ công bố quyết định đặc xá năm 2025, tổng cộng 46 phạm nhân tại các Trại tạm giam số 1, 2, 3 được tha tù trước thời hạn.

Sáng 1-9, Công an TP Cần Thơ tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước cho 18 phạm nhân.

Dự lễ tại Trại Tạm giam số 1 có Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Trưởng Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá Công an thành phố Cần Thơ năm 2025 (đợt 2); lãnh đạo TAND, VKSND TP Cần Thơ.

Đợt đặc xá năm 2025 diễn ra trong không khí cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo quyết định số 1693 ngày 29-8-2025 của Chủ tịch nước, cả nước có 13.915 phạm nhân và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được hưởng đặc xá đợt này. Riêng tại Cần Thơ có 46 phạm nhân thuộc các Trại Tạm giam số 1, 2, 3 được đặc xá; trong đó Trại Tạm giam số 1 có 18 phạm nhân.

Các phạm nhân được đặc xá đều là những người có nhiều tiến bộ trong quá trình chấp hành án, ý thức cải tạo tốt, được xếp loại khá trở lên theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ

Đại diện các phạm nhân được đặc xá, anh MTK xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Ban Giám thị và cán bộ quản giáo đã tận tình giáo dục, giúp đỡ trong suốt thời gian chấp hành án.

Anh bày tỏ: “Hôm nay được trở về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng là niềm hạnh phúc lớn lao. Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực sửa sai, tu dưỡng bản thân, chấp hành nghiêm pháp luật, sống lương thiện để trở thành công dân có ích, không tái phạm tội.”

Các phạm nhân nhận quyết định đặc xá và căn cước công dân

Các phạm nhân được đặc xá làm thủ tục hồ sơ và nhận tiền tàu xe trở về với gia đình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: Đặc xá là chính sách nhân đạo, khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, khuyến khích người phạm tội ăn năn, hối cải, tích cực cải tạo để sớm trở về đoàn tụ gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Công an TP Cần Thơ gửi lời chúc mừng, động viên các phạm nhân được hưởng đặc xá, đồng thời đề nghị khi trở về địa phương, các phạm nhân cần sớm trình diện chính quyền, vượt qua mặc cảm, tích cực lao động, sản xuất, trở thành công dân có ích cho xã hội.