TP.HCM: Hơn 300 phạm nhân được phổ biến luật giao thông trước khi đặc xá 21/08/2025 19:56

(PLO)- Nhằm hỗ trợ hơn 300 phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Trại giam An Phước.

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với Trại giam An Phước (xã An Thái, TP.HCM) để phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho phạm nhân được đề nghị đặc xá.

TP.HCM: Hơn 300 phạm nhân được phổ biến luật giao thông trước khi đặc xá. Ảnh: CA

Hoạt động tuyên truyền diễn ra tại bốn phân trại với sự tham gia của hơn 300 phạm nhân là những người có nhiều nỗ lực trong cải tạo, học tập, được trại giam đề nghị đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9 năm nay.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT đã giới thiệu các điểm mới của Luật TTATGT đường bộ năm 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

CSGT TP.HCM phổ biến các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Ngoài ra, các cán bộ cũng hướng dẫn quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe và phân tích các tình huống giao thông nguy hiểm từ các video thực tế.

Lực lượng CSGT còn dẫn chứng các vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến bị xử lý hình sự nhằm nâng cao nhận thức của phạm nhân về hậu quả pháp lý khi vi phạm quy định giao thông.

Lực lượng CSGT chia sẻ các tình huống giao thông thực tế để nâng cao nhận thức cho hơn 300 phạm nhân sau khi được đề nghị đặc xá.

Hoạt động này nhằm giúp các phạm nhân, đặc biệt là người sắp được đặc xá, cập nhật quy định mới, hình thành ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và hành vi vi phạm, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để họ tự tin tái hòa nhập xã hội.