TP.HCM: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 21/08/2025 16:28

(PLO)- Đông đảo người dân TP.HCM sắp được hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Chiều 21-8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh Văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, đã chia sẻ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 tại TP.HCM.

Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 21-8. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo ông Vũ, thời gian qua, các sở, ngành của TP.HCM đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, phù hợp với chủ trương của UBND TP và chỉ đạo của ban tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, nhiều chương trình quan trọng đã và đang được triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, từ ngày 19-8 đến 5-9, TP tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số địa điểm trung tâm. Lễ khai mạc triển lãm đã diễn ra vào ngày 19-8.

Tiếp đó, ngày 22-8, chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng” trực tiếp kết nối ba điểm cầu Hà Nội - Huế - TP.HCM được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM).

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở VH&TT TP.HCM, chia sẻ tại họp báo. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngày 29-8, TP sẽ tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Tưởng niệm Bến Dược và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cạnh đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức đồng thời tại ba điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm TP mới Bình Dương và quảng trường trung tâm Thủ Đức.

Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc vào lúc 21 giờ, TP sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp tại nhiều điểm, phục vụ đông đảo người dân.

TP.HCM bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2-9 năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, Sở VH&TT còn phối hợp với các đơn vị tổ chức 20 suất biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân tại nhiều quận, huyện của TP cũng như các tỉnh lân cận.

Từ ngày 28-8 đến 5-9, TP.HCM còn tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Hà Nội, trong đó có các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc vào ngày 29-8.

“Với chuỗi hoạt động đa dạng, thiết thực và quy mô, TP.HCM không chỉ góp phần kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử trọng đại mà còn mang đến cho người dân nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc” - ông Vũ kỳ vọng.