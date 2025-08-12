Triển lãm 80 năm Quốc khánh là sự kiện lớn, việc khó, chưa có tiền lệ 12/08/2025 18:31

(PLO)- Phó Thủ tướng nhấn mạnh Triển lãm 80 năm Quốc khánh là sự kiện quy mô lớn, phong phú về nội dung, là việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Sáng 12-8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông, cho biết từ ngày 1-8, Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi công trưng bày triển lãm.

Tiến độ được cập nhật hằng ngày và báo cáo trực tiếp Phó Thủ tướng trong các cuộc kiểm tra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Dự kiến khai mạc triển lãm lúc 9 giờ ngày 28-8 và bế mạc lúc 20 giờ ngày 5-9 tại sân khấu ngoài trời sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Trước đó, ngày 20-8, sẽ tổ chức kiểm tra và sơ duyệt, ngày 26-8 tổng duyệt toàn bộ triển lãm.

Thứ trưởng đề nghị các đơn vị bám sát thiết kế, tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian; các tiểu ban rà soát hoạt động, cử cán bộ trực tại triển lãm để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của Bộ VH-TT&DL – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cùng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương trong việc phối hợp chuẩn bị cho triển lãm.

Phó Thủ tướng lưu ý thời gian chuẩn bị còn rất ngắn, chỉ còn 15 ngày đến khai mạc và 1 tuần đến sơ duyệt, trong khi khối lượng công việc lớn, quy mô tổ chức rộng, đòi hỏi quyết tâm cao và nỗ lực lớn.

Thủ tướng đã ban hành Công điện 126 phân công rõ nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương; Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương triển khai với tinh thần nghiêm túc, tập trung, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15-8.

Các địa phương cần rà soát kỹ nội dung tham gia, chuẩn bị tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn, xứng tầm sự kiện; triển khai đầy đủ 34 toa tàu ẩm thực để giới thiệu tinh hoa ẩm thực và đặc sản 34 tỉnh, thành.

Phó Thủ tướng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Triển lãm 80 năm Quốc khánh với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP.

Ngoài chương trình nghệ thuật và hoạt động phụ trợ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất thêm các hoạt động quảng bá, hội nghị, hội thảo, ký kết hợp tác tại Triển lãm nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL phối hợp với Tập đoàn Vingroup và tư vấn quốc tế hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc chu đáo, xây dựng chương trình, tài liệu họp báo ngày 22-8, chuẩn bị phương án vận hành Trung tâm Báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền.

Bộ cũng cần nghiên cứu công tác khen thưởng, phương án chấm điểm gian trưng bày, tổ chức chương trình nghệ thuật, ẩm thực bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Bộ Ngoại giao lập kế hoạch mời các đoàn lãnh đạo cấp cao, khách quốc tế, đại sứ quán, tổ chức quốc tế dự khai mạc, bế mạc và các hoạt động trong triển lãm; phối hợp bảo đảm công tác lễ tân, đón tiếp.

Bộ Tài chính đôn đốc doanh nghiệp nhà nước tham gia; Bộ Xây dựng kiểm định, thẩm định an toàn thiết bị, kết cấu. UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, cung cấp điện, nước liên tục; các cơ quan báo chí tăng cường sản xuất, phát hành nội dung tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của nhân dân.

Tập đoàn Vingroup hỗ trợ điều kiện thi công ngoài giờ, cải thiện môi trường làm việc trong thời tiết nắng nóng, giảm ô nhiễm, phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề tổ chức, bảo đảm giao thông, y tế, an ninh, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bố trí dịch vụ thiết yếu phục vụ khách tham quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.