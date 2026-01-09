Đưa 'Nỗi buồn chiến tranh' ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu sau 1975 09/01/2026 08:53

(PLO)- Sau quá trình rà soát lại các tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng cá nhân của tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm đã được nghiệm thu và công bố.

Ngày 8-1-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất giai đoạn 30-4-1975 đến 30-4-2025.

Trước đó, ngày 13-11-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Bộ VH-TT&DL đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: VT.

Đến ngày 7-1-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh liên quan đến việc bình chọn tác phẩm. Trên cơ sở đó, Bộ đã giao các đơn vị chức năng gặp gỡ, trao đổi và lắng nghe ý kiến của tác giả.

Sau quá trình rà soát lại các tiêu chí bình chọn, đánh giá toàn diện, tổng thể quá trình xét chọn, căn cứ kế hoạch, quy chế và tiêu chí bình chọn đã ban hành, đồng thời tôn trọng nguyện vọng cá nhân của tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh ra khỏi danh sách 50 tác phẩm đã được nghiệm thu và công bố theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn và tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất.