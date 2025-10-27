Ca khúc lệch chuẩn văn hóa: Bộ VH-TT&DL yêu cầu xử lý nghiêm! 27/10/2025 11:40

(PLO)- Các cơ quan quản lý đã nêu quan điểm về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.

Ngày 27-10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.

Tại buổi làm việc ngày 27-10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết, cơ quan quản lý thể hiện rõ tinh thần và quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động biểu diễn thời gian qua.

“Có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, không tuân thủ quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cục đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể để có hướng xử lý nghiêm”- ông Bắc nói.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết hai đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do. Ảnh: VIẾT THỊNH.

“Quan điểm của Bộ rất rõ: Phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới, để không gây tác động xấu đến cộng đồng, nhất là giới trẻ. Nghệ sĩ là nhóm có sức ảnh hưởng lớn nên càng cần ý thức, gương mẫu trong phát ngôn và hành động”- ông Tự Do nhấn mạnh.

Theo ông Tự Do, qua quá trình kiểm tra, Cục nhận thấy một số ca khúc có dấu hiệu vi phạm quy định về nội dung, chứa ngôn từ phản cảm, thiếu văn hóa.

Một số đơn vị tổ chức biểu diễn khi được yêu cầu giải trình thì có biểu hiện chống chế, giải thích thiếu thiện chí. Có bài hát có ca từ gây tranh cãi, bị cho là tục tĩu, song phía quản lý nghệ sĩ lại cho rằng đó là hiểu nhầm.

Ông Lê Quang Tự Do cũng nêu lại một số lời trong bài hát của Jack như “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm...”.

Với câu bị cho là tục tĩu trong bài hát này, ông Tự Do nói câu này đã được dùng khá nhiều trên mạng trước đó.

Với giải thích của đơn vị quản lý ca sĩ, Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế.

Các cơ quan quản lý thống nhất quan điểm: Phải kiên quyết lập lại kỷ cương trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đặc biệt trên môi trường mạng – nơi các sản phẩm văn hóa được lan truyền nhanh và có sức ảnh hưởng mạnh tới giới trẻ.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi đến Sở VH&TT TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí thành phố, đề nghị định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong công văn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định, thời gian gần đây môi trường âm nhạc xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại. Một số ca sĩ trẻ tự sáng tác, biểu diễn và lan tỏa các ca khúc trên mạng xã hội với ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục; sử dụng tiếng Việt không trong sáng.

Nhiều bài hát biến âm nhạc thành nơi để trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau; thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp; thậm chí có yếu tố cổ xúy cho việc sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nêu một số trường hợp cụ thể như: ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc trình diễn ngày 16-10-2025 tại Hà Nội có ca từ dung tục, lệch chuẩn; ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper Gducky với Miền mộng mị; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Jack với Chưa bao giờ; Andree với Kẹo; Bray x Đạt G với Cao ốc 207; Hiếu Thứ Hai với Trình; Andree x Bình Gold với Em iu...