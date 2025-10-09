Công ty của ca sĩ Jack bị phạt 4 triệu đồng liên quan đến nội dung họp báo 09/10/2025 22:43

(PLO)- Theo đại diện Sở VH&TT TP.HCM phía Công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack bị phạt 4 triệu đồng do tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được chấp thuận.

Chiều 9-10, tại buổi họp báo định kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở VH&TT TP.HCM cung cấp thông tin liên quan đến buổi họp báo công bố ra mắt sản phẩm mới của ca sĩ Jack.

Ca sĩ Jack J97 bị phản ứng khi tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm nhưng dành phần lớn thời gian để nói về đời tư.

"Ngày 6-10, Sở VH&TT TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty J97 Promotion do tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Tổng mức xử phạt là 4 triệu đồng" - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ.

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở VH&TT TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước đó, chiều 6-10, Công ty J97 Promotion đưa ra thông báo trên fanpage: "Chúng tôi nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện.

Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận. Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của sở".

Phía ca sĩ Jack - J97 bị phạt 4 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 16-7, tại TP.HCM, ca sĩ Jack cùng ê kíp tổ chức buổi họp báo để chia sẻ về các dự án mới. Tuy nhiên, nhưng phần lớn thời gian của buổi họp báo thì lại đề cập về câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của Jack và Thiên An trong thời gian qua.

Buổi họp báo được livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thời lượng là 2 tiếng đồng hồ. Trong đó, thời lượng dành cho giới thiệu các dự án mới của Jack chưa tới 5 phút.

Hơn 2 tiếng sau buổi gặp gỡ kết thúc, số lượng lượt xem livestream trên YouTube lên đến 850.000 và con số này tiếp tục tăng sau đó.