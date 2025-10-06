Ca sĩ Jack chấp nhận nộp phạt 06/10/2025 18:13

(PLO)- Phía ca sĩ Jack xác nhận họp báo hồi tháng 7-2025 chưa đúng nội dung xin phép và sẽ chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Chiều 6-10, Công ty J97 Promotion, công ty của ca sĩ Jack- J97, đã đăng tải bài viết trên fanpage chính thức thông báo liên quan đến buổi họp báo diễn ra vào tháng 7 trước đó.

Bà Cẩm Loan và Jack tại buổi họp báo ngày 16-7 tại TP.HCM - Ảnh: V.H

Trước đó, ngày 16-7, tại TP.HCM, ca sĩ Jack cùng ê kíp tổ chức buổi họp báo để chia sẻ về các dự án mới. Tuy nhiên, nhưng phần lớn thời gian của buổi họp báo thì lại đề cập về câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của Jack và Thiên An trong thời gian qua.

Buổi họp báo được livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thời lượng là 2 tiếng đồng hồ. Trong đó, thời lượng dành cho giới thiệu các dự án mới của Jack chưa tới 5 phút.

Hơn 2 tiếng sau buổi gặp gỡ kết thúc, số lượng lượt xem livestream trên YouTube lên đến 850.000 và con số này tiếp tục tăng sau đó.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM ngày 24-7, ông Trần Minh Khiêm, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở VH&TT TP.HCM, cho biết buổi họp báo của ca sĩ Jack vào sáng 16-7 đã được sở này cấp phép.

Về phần nội dung được phía ca sĩ Jack công bố tại họp báo như chuyện đời tư, câu chuyện tranh cãi giữa ca sĩ Jack và Thiên An,… đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết sẽ rà soát lại nội dung, đánh giá lại toàn bộ quá trình họp báo, để xem có đúng với nội dung đã cấp phép hay không. Sở sẽ có thông tin cụ thể khi có kết quả đánh giá.

Đến hôm nay, chiều 6-10, Công ty J97 Promotion, công ty của ca sĩ Jack- J97, thông tin rằng phía đơn vị đang nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện.

"Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận" – thông báo nêu. Đơn vị này cho biết sẽ tuân thủ quy định về việc nộp phạt.

Liên quan đến thông tin trên, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cũng cho biết đang trong quá trình xử lý, dự kiến sẽ ra quyết định xử phạt trong tuần này.