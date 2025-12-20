'Một tình bạn'- khám phá thế giới ấm áp của tình bạn 20/12/2025 17:05

(PLO)- Với chủ đề Một tình bạn , bốn ấn phẩm đầu tiên được giới thiệu tới bạn đọc kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp của tình bạn.

Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) vừa ra mắt những ấn phẩm đầu tiên của dự án tủ sách Chữ S diệu kì, nhằm thúc đẩy sáng tác sách tranh thiếu nhi với đề tài đa dạng, do các tác giả và hoạ sĩ minh hoạ Việt Nam thực hiện.

Với chủ đề Một tình bạn, bốn ấn phẩm đầu tiên được giới thiệu tới bạn đọc gồm Chúng mình là bạn, We are friends, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ và Hà Nội của tớ.

Các cuốn sách được phát hành liên tiếp từ đầu tháng 10 năm nay, mang đến cho độc giả nhỏ tuổi những câu chuyện giản dị nhưng giàu chiều sâu, cùng phần minh hoạ được đầu tư công phu.

Tác giả bên gian trưng bày cuốn sách 'Hà Nội của tớ – My Hanoi'. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Ngay từ khi phát hành và được giới thiệu tại Hội sách quốc tế Frankfurt, bộ đôi sách Chúng mình là bạn (tiếng Việt) và We are friends (tiếng Anh) của nhóm tác giả Thanh Tâm, Phương Vũ, Hoài Anh, kết hợp với dịch giả Ngô Hà Thu và hoạ sĩ Cam Anh Ng đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Tác phẩm kể về hành trình khám phá thế giới ấm áp của tình bạn, được thể hiện thông qua những từ ngữ được sắp xếp theo trật tự alphabet. Mỗi trang sách mở ra một kỷ niệm gắn với tình bạn, với lời văn tinh tế kết hợp cùng tranh minh hoạ giàu chất thơ.

Chia sẻ về cuốn sách, nhóm tác giả cho biết với trẻ nhỏ, tình bạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy tác phẩm được thực hiện với mong muốn lưu giữ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, thông qua ngôn ngữ và hình ảnh gần gũi, trong trẻo.

Trong khi đó, Mỗi tháng tặng cậu một bài thơ mang đến một không gian khác của tình bạn, được gói ghém trong bối cảnh một khu chung cư tập thể cũ, trải dài qua bốn mùa trong năm.

Những câu chuyện được kể theo nhịp điệu thời gian, mỗi tháng là một bài thơ nhẹ nhàng, phản ánh sự bền bỉ và sẻ chia trong tình bạn.

Phần minh hoạ của hoạ sĩ Ngô Thanh Đức có sự chuyển biến màu sắc rõ nét, từ gam xanh tươi mát sang những sắc nâu trầm, nhấn mạnh sự tuần hoàn của thời gian và sự trưởng thành của cảm xúc.

Hà Nội của tớ – My Hanoi là cuốn sách song ngữ Việt – Anh của tác giả Phương Vũ, người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Câu chuyện bắt đầu từ căn phòng nhỏ trong một khu chung cư cũ, theo chân hai bạn nhỏ trong hành trình làm bạn, độc giả được dẫn dắt đi qua những con phố quen thuộc của khu phố cổ, những gánh hàng rong, mùi hương hoa lá và những lát cắt đời sống bình dị của Thủ đô.

Hà Nội hiện lên như một không gian lưu giữ kỷ niệm, nơi tình bạn được bồi đắp qua từng trải nghiệm đời thường.

Với nét vẽ dung dị và cách sử dụng màu sắc tươi sáng, hoạ sĩ Thảo Võ đã khắc hoạ một Hà Nội vừa quen thuộc vừa mới mẻ, trong trẻo và giàu cảm xúc, góp phần làm nổi bật tinh thần chung của bộ sách về tình bạn và ký ức tuổi thơ.

Việc ra mắt bộ sách Một tình bạn được xem là bước khởi đầu cho dự án Chữ S diệu kì, qua đó mở rộng không gian sáng tác sách tranh thiếu nhi, tạo thêm cơ hội để các tác giả, hoạ sĩ Việt Nam kể những câu chuyện gần gũi với đời sống trẻ em Việt bằng ngôn ngữ và hình ảnh đương đại.