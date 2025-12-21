'Mệnh lệnh từ trái tim' – bản hùng ca tri ân Quân đội nhân dân Việt Nam 21/12/2025 08:19

(PLO)- Chương trình Mệnh lệnh từ trái tim là bản hùng ca tri ân và tôn vinh một đội quân anh hùng, đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Vào lúc 20 giờ 10 phút, Chủ nhật 21-12-2025 trên kênh VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt Mệnh lệnh từ trái tim.

Đây là chương trình kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2025).

Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 81 năm, từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến một quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày hôm nay, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn là biểu tượng bất diệt.

Hành trình vẻ vang ấy được khắc họa trong chương trình qua ba chương: Khí phách từ trong lửa đỏ, Sứ mệnh giữa bình yên và Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi.

Mệnh lệnh từ trái tim hôm nay được đặt trong bối cảnh mệnh lệnh tiến thẳng lên hiện đại.

Dưới ánh sao lý tưởng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng rèn luyện bản lĩnh, xây dựng sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng tinh nhuệ, chính quy, cơ động, linh hoạt và từng bước làm chủ không gian số.

Tinh thần Thi đua Quyết thắng được khắc họa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi tư duy và hành động của người chiến sĩ.

Chương trình cũng làm nổi bật hình ảnh người lính thời bình đa năng, can trường, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi gian khó nhất.

Chương trình làm nổi bật hình ảnh người lính thời bình đa năng, can trường. Ảnh: VTV.

Với phương châm ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội, giữa nhịp sống yên bình của đất nước, họ vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, vừa lan tỏa hơi ấm tình quân dân, thực hiện những mệnh lệnh mang đậm tính nhân văn xuất phát từ trái tim.

Ở phần cuối chương trình là lời thề sắt son của toàn quân, thể hiện quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, hiện đại, trở thành lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng tâm hiệp lực cùng toàn dân tộc hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Bên cạnh đó là hoạt cảnh kịch Khi bão tới. Ảnh: VTV.

Để chuẩn bị cho Mệnh lệnh từ trái tim, các ê kíp của Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện nhiều phóng sự tại Hà Nội, Khánh Hòa, Phú Thọ, Gia Lai và nhiều địa phương khác.

Những câu chuyện đời thực được chọn lọc, từ hình ảnh người lính tàu ngầm với ý chí vượt khó, câu chuyện về cầu phao Phong Châu nơi bộ đội công binh sử dụng phà đưa bà con qua sông suốt một năm qua, đến sức mạnh kế thừa trong gia đình có hai thế hệ cùng khoác áo lính.

Câu chuyện của thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước là một lát cắt giàu cảm xúc. Tình yêu bầu trời của anh được nuôi dưỡng từ những ngày thơ bé, khi theo cha là đại tá Lương Đình Hợi vào đơn vị.

Không ngờ, những kỷ niệm ấy đã gieo mầm ước mơ để sau này, người con trở thành phi công, là đồng chí của cha ngay trong đơn vị ông từng gắn bó.

“Đối với thế hệ chúng tôi, đặc biệt là những phi công trẻ, trách nhiệm của chúng tôi là người nối tiếp ngọn lửa của thế hệ cha anh đã thắp lên, tiếp tục viết nên những trang sử của Quân chủng Phòng không-Không quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như ngày càng nghiên cứu, nắm chắc khoa học kỹ thuật, sẵn sàng làm chủ các khí tài quân sự hiện đại để bảo vệ vững chắc vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc”- Thiếu tá Lương Nguyễn Hữu Phước.

Song hành với các phóng sự là 15 tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, tạo nên bản hùng ca về ý chí và sức mạnh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phương Thanh, Hoàng Bách, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Hương Ly, nhóm Oplus, cùng các cựu chiến binh, Hợp xướng Quân đội và Đoàn nghi lễ Quân đội.

Chương trình không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Ảnh: VTV.

Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng được phối khí mới như Vì nhân dân quên mình, Hát mãi khúc quân hành, mashup Tiến bước dưới quân kỳ – Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Bên cạnh đó là hoạt cảnh kịch Khi bão tới, các tiết mục ngợi ca quê hương đất nước như Việt Nam, Lời trái tim Việt Nam, mashup Việt Nam tử tế – Điều tử tế bay xa, cùng những ca khúc mang hơi thở hiện đại như Chân cứng đá mềm, Tôi phi thường.

Với sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ nghệ thuật, các phóng sự giàu chiều sâu và những cuộc gặp gỡ chân thành, Mệnh lệnh từ trái tim không chỉ tái hiện sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ chiến sĩ mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới.