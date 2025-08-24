‘Việt Nam ngày càng đẹp, quân đội chúng ta ngày càng mạnh mẽ’ 24/08/2025 11:34

(PLO)- Hàng nghìn người dân đổ về quảng trường Ba Đình từ sáng sớm để xem buổi tổng hợp luyện lần hai và bày tỏ sự tự hào với sự lớn mạnh của đất nước.

20 giờ 30, ngày 24-8, mới diễn ra buổi tổng hợp luyện lần hai Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2-9, nhưng từ 5 giờ sáng dòng người đổ về kín quảng trường Ba Đình. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau nhưng đều khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng và có chung niềm tự hào dân tộc.

“Vì đất nước ta đã trải qua những cuộc chiến tranh gian khổ, bị bom đạn tàn phá nhưng giờ đây Việt Nam ngày càng đẹp, quân đội chúng ta ngày càng mạnh mẽ”- cựu chiến binh Vũ Xuân Lự chia sẻ.

Tự hào vì từng là người lính

Xem những người lính qua các đợt tổng duyệt vừa qua, ông Vũ Xuân Lự, 69 tuổi, ngụ ở Phú Thọ nói rất nhớ những ngày cầm súng ở chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang). Lúc đó, khí tài quân sự của chúng ta còn thô sơ nhưng với lòng yêu nước những người lính như ông đã đẩy đuổi được quân thù.

Giờ khoác lên mình chiếc áo lính quay lại Thủ đô để theo dõi thế hệ trẻ với khí chất mạnh mẽ và tự tin, ông Vũ Xuân Lự thấy tự hào khi bản thân đã từng đứng trong lực lượng oai hùng đó. Vì vậy, khi biết tin hôm nay có lễ tổng hợp luyện diễu binh, gia đình ông đã có mặt ở quảng trường Ba Đình từ 5 giờ sáng.

Cựu chiến binh Vũ Xuân Lự cùng gia đình từ Phú Thọ xuống Hà Nội xem buổi hợp luyện diễu binh.

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ lương thực để cầm cự đến khi đoàn diễu binh đi qua. Hi vọng hôm nay sẽ được tận mắt chứng kiến những khí tài quân sự Việt Nam, đặc biệt là những khí tài do chúng ta sản xuất và làm chủ công nghệ”- ông Lự tâm sự.

Vừa lướt điện thoại xem lịch trình tổng hợp luyện diễu binh, ông Phạm Hồng Sơn, ngụ ở Thành cổ Quảng Trị, cho biết được tin Hà Nội tổ chức lễ duyệt binh vào dịp 2-9, hai vợ chồng bàn nhau có mặt ở Thủ đô vào 31-8. Tuy nhiên, qua xem các hình ảnh trên báo chí về lễ hợp luyện hôm 21-8, hai vợ chồng nhấp nhổm không yên, nên quyết tâm ra Hà Nội sớm hơn dự kiến.

19 giờ tối 22-8, hai vợ chồng lên xe khách và có mặt ở Hà Nội lúc 5 giờ ngày 23-4. Sáng nay, hai vợ chồng ăn vội chiếc bánh mỳ rồi lên taxi và có mặt ở quảng trường Ba Đình lúc 4 giờ 30, để có một chỗ ngồi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh.

Từng là người lính tham gia các cuộc chiến ở Quảng Trị, ông Sơn nói giờ đây quân đội chúng ta sở hữu những khí tài quân sự hiện đại, những người lính trẻ vừa mạnh mẽ, tự tin bản thấy cảm thấy rất “sướng”.

﻿ Cựu chiến binh Phạm Hồng Sơn cùng vợ vượt 600km đến Thủ đô hoà vào không khí diễu binh, diễu hành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: Muốn có hòa bình bền vững, phải luôn gìn giữ khí phách; muốn có độc lập thực sự, phải luôn cảnh giác từng giờ… Việc diễu binh cũng để nhắc thế hệ trẻ, độc lập này không tự nhiên mà có.

“Vì vậy, hôm nay tôi vượt hơn 600km để đến Thủ đô với mong muốn hoà mình vào những bước đi của người lính trẻ để tiếp thêm sức mạnh, tạo nên khí phách hào hùng của dân tộc Việt Nam…”- ông Sơn chia sẻ.

“Cho mẹ vơi bớt nỗi nhớ cha”

Thiệt thòi hơn với bà Tiến Thị Loan, ngụ ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng khi đến quảng trường Ba Đình xem buổi tổng hợp luyện mà thiếu đi người chồng bên cạnh.

Bà nói, ông từng là chiến sĩ Điện Biên, mỗi lần khoác lên chiếc áo lính trông rất phong độ. “Chỉ tiếc ông ấy vừa mất cách đây một năm, không có cơ hội để chứng kiến lễ diễu binh này, nếu có mặt chắc ông sẽ rất tự hào và vui sướng”- bà Loan nói.

Bà Tiến Thị Loan (ngồi xe lăn) cùng con cháu đến quảng trường Ba Đình từ 5 giờ sáng.

Để bà Loan vơi bớt nỗi nhớ chồng, chị Phạm Thị Yến dẫn mẹ lên Hà Nội. Cùng đi với hai mẹ con là hai người cháu: “Đây cũng là dịp cuối để mẹ tôi thêm yêu cha và các cháu tự hào về ông mình, người cũng từng là lính và chiến đấu để đất nước ta có được ngày hôm nay” - chị Yến nói.

Cách đó không xa, bà Thân Thị Gái, 80 tuổi, quê ở TP Bắc Ninh cũng được người con gái dẫn vào quảng trường Ba Đình để thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và xem lễ hợp luyện diễu binh. Bà nói đây là lần đầu tiên được thăm “trái tim” của Hà Nội, khung cảnh nơi đây đẹp hơn những gì tưởng tượng.

Bà Thân Thị Gái (bên trái) cùng con gái đến quảng trường Ba Đình.

Nhìn những chiếc trực thăng bay trên đầu, bà Gái nói chồng cũng là chiến sĩ Điện Biên nên có kể cho bà nghe về những chiếc trực thăng của địch: “Nếu ông ấy còn sống chắc sẽ tự hào khi giờ đây quân đội Việt Nam cái gì cũng có. Nhìn sướng lắm chú ạ”- bà Gái chia sẻ và tự tay dán lên má mình chiếc cờ đỏ sao vàng hình trái tim rồi bước nhanh về phía lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã giúp dân tộc Việt Nam có được cơ đồ như ngày hôm nay.