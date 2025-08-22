Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình 22/08/2025 05:17

(PLO)- Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ I đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, các khối di chuyển theo các cung đường, đi giữa Nhân dân.

Tối 21-8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Các khối diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình:

Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Các Khối diễu binh, diễu hành trong khu vực Quảng trường Ba Đình. Clip: NGUYỄN HINH.

Trên các ngã đường, rất đông người dân chờ đợi để chứng kiến các khối đi qua diễu binh, diễu hành đi qua:

Hình ảnh các khối đi theo các tuyến đường, giữa vòng tay Nhân dân. Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: VĂN PHÚC

Các Khối diễu binh, diễu hành đi qua các cung đường, nơi có rất đông người dân chờ đợi.

﻿Clip: VIẾT THỊNH.

Dàn khí tài từ Quảng trường Ba Đình di chuyển ra tuyến đường quy định.

Ảnh: HẢI ANH