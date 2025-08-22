Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

Tối 21-8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Quy mô của buổi tổng hợp luyện tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.
Các khối diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình:
Ảnh: ĐẶNG TRUNG.
Trên các ngã đường, rất đông người dân chờ đợi để chứng kiến các khối đi qua diễu binh, diễu hành đi qua:
Ảnh: VĂN PHÚC
Ảnh: HẢI ANH