Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên tổng hợp luyện diễu binh 2-9

Tối nay (21-8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.
Buổi hợp luyện sẽ huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và lực lượng quần chúng tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới sẽ được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.
Đây là bước tập dượt quan trọng nhằm bảo đảm thành công cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 2-9.
Mặc dù 20h30 mới bắt đầu hợp luyện diễu binh lần đầu, nhưng ngay từ buổi sáng hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quảng trường Ba Đình, mang theo cờ Tổ quốc, khăn, mũ... đỏ rực.
Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười, trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.
Nhiều khu vực vỉa hè trước quảng trường Ba Đình đông người trước giờ cấm đường, các bạn trẻ mang theo ô, khăn quàng cờ đỏ hay dán sticker quốc kỳ để thể hiện tinh thần yêu nước.