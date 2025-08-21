Người dân đổ về Quảng trường Ba Đình trong ngày đầu tiên tổng hợp luyện diễu binh 2-9 21/08/2025 13:53

(PLO)- Dù còn cách khá xa thời gian chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện nhưng ngay từ sáng, nhiều người dân đã đổ về khu vực quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tối nay (21-8) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Buổi hợp luyện sẽ huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và lực lượng quần chúng tham gia. Các khối diễu binh, diễu hành, phương tiện cơ giới sẽ được triển khai đồng bộ, quy mô, bảo đảm tính trang nghiêm, khí thế và hoành tráng.

Đây là bước tập dượt quan trọng nhằm bảo đảm thành công cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 2-9.

Nhiều khối diễu binh, diễu hành đã vào vị trí tập luyện tại khu vực quảng trường Ba Đình.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Công tác an ninh đảm bảo cho buổi tổng hợp luyện đang được tăng cường. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Mặc dù 20h30 mới bắt đầu hợp luyện diễu binh lần đầu, nhưng ngay từ buổi sáng hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực quảng trường Ba Đình, mang theo cờ Tổ quốc, khăn, mũ... đỏ rực.

Các bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, dán sticker quốc kỳ thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Nhiều người dân đã tập trung tại khu vực quảng trường Ba Đình từ sớm để có vị trí đẹp.

Để có vị trí tốt nhất chiêm ngưỡng màn tổng duyệt, nhiều người dân đã chuẩn bị chiếu, quạt, đồ ăn thức uống và có mặt từ sớm, tươi cười, trò chuyện vui vẻ trong khi chờ đợi.

Nhiều khu vực vỉa hè trước quảng trường Ba Đình đông người trước giờ cấm đường, các bạn trẻ mang theo ô, khăn quàng cờ đỏ hay dán sticker quốc kỳ để thể hiện tinh thần yêu nước.