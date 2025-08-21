Tối nay tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình 21/08/2025 10:44

(PLO)- Quy mô của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng.

Tối nay, ngày 21-8, lúc 20 giờ dự kiến sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Nhằm chuẩn bị cho tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về trung tâm Hà Nội trong tối các ngày 18 và 19-8.

Tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4. Ảnh: PHI HÙNG

Phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm, được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 1 (ngày 21-8) như sau:

Từ 11 giờ 30 phút ngày 21-8-2025 đến 3 giờ 00 phút ngày 22-8-2025 sẽ cấm triệt để các phương tiện, tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương.

Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban tổ chức Lễ kỉ niệm. Người dân có thể nắm, cập nhật thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn/ và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống.

Các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2-9

Theo kế hoạch, ngày 2-9, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, dự kiến các khối diễu binh, diễu hành chia làm 7 hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho các đại biểu có giấy mời.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố. Dưới đây là chi tiết những tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2-9.

Các khối Quân đội tập kết tại phố Phan Đình Phùng, đường Hoàng Hoa Thám (khối đi); Công viên Bách Thảo (khối đứng). Các khối Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng. Các khối quần chúng tập kết tại phố Quán Thánh. Khối xe pháo tập kết tại nút giao Hùng Vương-Phan Đình Phùng.

Dàn pháo lễ tập kết tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: HẢI ANH

Khối Nghi trượng đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi của Quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, Công an theo bốn tuyến:

Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo.

Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái vào Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ phải vào Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến SVĐ Quần Ngựa.

Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái vào Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải đi tuyến Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

Khối hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong, đi theo tuyến Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến SVĐ Quần Ngựa. Các khối quần chúng, khối văn hóa-thể thao sau khi đi qua lễ đài, vào ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại SVĐ Hàng Đẫy.

Các khối xe pháo sau khi đi qua lễ đài cơ động về điểm tập kết theo kế hoạch.