Hà Nội cấm đường từ 11 giờ ngày 21-8 phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 20/08/2025 16:20

(PLO)- Công an Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 20-8, Công an Hà Nội cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (sau đây viết gọn là Lễ kỷ niệm) vào 6 giờ 30 ngày 2-9.

Tổng hợp luyện lần 1 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21-8. Ảnh: PHI HÙNG

Ban Tổ chức sẽ tiến hành Tổng hợp luyện lần 1 vào 20 giờ ngày 21-8; Tổng hợp luyện lần 2 vào 20 giờ ngày 24-8; Sơ duyệt vào 20 giờ ngày 27-8; Tổng duyệt vào 6 giờ 30 ngày 30-8.

Thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1 như sau:

Thời gian cấm triệt để, tạm cấm các phương tiện và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông bắt đầu 11 giờ 30 ngày 21-8 (sớm hơn thông báo trước đó 5 tiếng 30 phút) đến 3 giờ ngày 22-8.

Cụ thể, các tuyến đường cấm triệt để đối với các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm) gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm.

Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi.

Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm phương tiện lưu thông gồm các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Khuyến nghị người tham gia giao thông

Công an Hà Nội cũng khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông trên các tuyến đường.

Cụ thể, các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).

Công an Hà Nội cho biết, trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ Tổng hợp luyện lần 1.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường có thể sẽ thay đổi, điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỉ niệm, đề nghị nhân dân thường xuyên cập nhật và tìm hiểu thông tin cần thiết tại Website: https://a80.hanoi.gov.vn hoặc https://congan.hanoi.gov.vn và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống khác.

Công an Hà Nội thông báo để Nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.