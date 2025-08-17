Bộ trưởng Bộ Công an: Lực lượng công an nhân dân là ‘lá chắn thép’ vững chắc bảo vệ Tổ quốc 17/08/2025 14:45

Sáng 17-8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ năm cho lực lượng CAND.

Lễ kỷ niệm vinh dự đón Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên CAND, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh PHI HÙNG

"Chúng tôi xác định, đây là những chủ trương định hướng lớn, mệnh lệnh chỉ huấn quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời là nguồn động viên, khích lệ to lớn để lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, khơi dậy và hun đúc tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, bền vững của dân tộc", Bộ trưởng khẳng định.

Lực lượng CAND xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với đồng bào, đồng chí; thành kính tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; trân trọng biết ơn, tri ân công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, CBCS CAND đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ và máu xương để giữ vững ANTT của đất nước qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao vàng lần thứ 5 tặng lực lượng Công an nhân dân. Ảnh PHI HÙNG

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự tham gia, giúp đỡ có hiệu quả của nhân dân và bạn bè, đối tác quốc tế đối với sự nghiệp bảo đảm ANTT của đất nước và công tác xây dựng lực lượng CAND trong 80 năm qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, toàn lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững phẩm chất anh hùng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ, bồi đắp lý tưởng cộng sản; nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, tiên phong, đi đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; hiệp đồng tác chiến hiệu quả với QĐND và các cấp, các ngành; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam Anh hùng; bồi đắp thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc Việt Nam Anh hùng; mãi mãi xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân".