Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân 17/08/2025 11:08

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (CAND), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Ngày 17-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19-8-1945 -19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 -19-8-2025).

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và các địa phương khu vực lân cận TP Hà Nội.

Đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: VT

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: PHI HÙNG.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: PHI HÙNG.