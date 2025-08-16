Đại tướng Lương Tam Quang: 80 năm Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân 16/08/2025 10:14

(PLO)- Theo Đại tướng Lương Tam Quang, 80 năm Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, 'tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân’, 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ” qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân”.

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này của Đại tướng Lương Tam Quang.

*****

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: THUẬN VĂN

80 năm luôn vì lợi ích của đất nước, Nhân dân

Ra đời trong cao trào Cách mạng tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại hy sinh, gian khó, lập nên nhiều chiến công hiển hách, giữ vững an ninh, trật tự, đóng góp quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nâng cao vị thế của đất nước.

Trong giai đoạn đấu tranh giành chính quyền và trong cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân do Đảng thành lập, lãnh đạo, đã đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng của bọn mật thám, phản động tay sai, trấn áp bọn phản động ngoan cố, bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, góp phần đập tan bộ máy đàn áp của địch, thiết lập và củng cố chính quyền cách mạng.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” và nguy cơ “thù trong, giặc ngoài” ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an đã dũng cảm, mưu trí, kịp thời phát hiện, trấn áp, bóc gỡ nhiều tổ chức, đảng phái phản động, đặc vụ Tưởng câu kết với mật thám, gián điệp Pháp chống phá chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ đảng, chính quyền và thành quả cách mạng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an tuy còn non trẻ đã huy động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân qua các phong trào “Ba không”, “Ngũ gia liên bảo”, “Bảo mật phòng gian”, bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể, quần chúng nhân dân và các chiến dịch quân sự; chủ động triển khai lực lượng đánh sâu vào vùng địch tạm chiếm, tiến hành có hiệu quả các hoạt động điệp báo, diệt ác, phá tề, trừ gian, trấn áp các tổ chức phản động và bảo vệ an ninh, trật tự vùng tự do, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, lực lượng Công an đã phát động ở miền Bắc “Phong trào bảo mật phòng gian, xây dựng đơn vị an toàn trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội” và “Phong trào bảo vệ trị an, xây dựng xã, khối phố vững mạnh về chính trị và trật tự, an ninh”.

Đấu tranh, khám phá nhiều tổ chức phản động, hàng trăm toán gián điệp biệt kích, đập tan âm mưu, hoạt động gây bạo loạn, chiến tranh tâm lý của địch; trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; tích cực góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chi viện hàng vạn cán bộ Công an ưu tú cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Trên chiến trường miền Nam, lực lượng An ninh đã kiên cường bám dân, bám đất, tham gia diệt ác, phá kìm, đấu tranh làm thất bại các hoạt động tình báo, gián điệp, các chiến dịch “bình định”, càn quét, “chiêu hồi” của Mỹ-ngụy; chiến đấu dũng cảm, trừng trị bọn ác ôn có nợ máu với nhân dân; bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương cục, các căn cứ kháng chiến; bảo đảm an ninh, an toàn các cuộc hành quân, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm, chi viện chiến trường; bảo vệ phong trào cách mạng, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức Fulro, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm và toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ, tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam, đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 3, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80, hôm 13-8. Ảnh: PHI HÙNG

Đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối về đối nội, đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đấu tranh làm thất bại một bước chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đẩy lùi các nguy cơ đối với an ninh quốc gia; tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Lực lượng Công an nhân dân đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa Công an về gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân; tạo kỳ tích trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia và cải cách hành chính; đi đầu trong đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần tháo gỡ triệt để “điểm nghẽn”, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển; tiên phong trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mọi chủ trương, công tác bảo vệ an ninh, trật tự, mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sỹ đều hết lòng, hết sức bảo vệ Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

80 năm đồng hành cùng đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định, vững vàng, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, trên 14.000 cán bộ, chiến sỹ công an đã anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường. Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu đào của cán bộ, chiến sỹ công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ công an đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Công an hỗ trợ người dân làm CCCD.

“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi..."

Có được những thành tích, chiến công nêu trên, là do: (i) Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng Công an nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

(ii) 80 năm Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân, “vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân”, luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

(iii) Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, toàn lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động sự vào cuộc của nhân dân, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, tất cả vì thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, vì “ổn định, phát triển, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân”.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là “Bộ tứ trụ cột” - 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

Lực lượng Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và bản chất cách mạng được hun đúc, tôi luyện qua 80 năm, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu, không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.