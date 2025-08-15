Công an tỉnh Lâm Đồng nguyện viết tiếp trang sử vàng, bảo vệ bình yên cho Nhân dân 15/08/2025 20:00

(PLO)- Từ những trang sử vàng, ngọn lửa trung thành vẫn cháy mãi trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ bởi bình yên hôm nay là nỗ lực của bao thế hệ mà Công an tỉnh Lâm Đồng nguyện gìn giữ.

Chiều 15-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Văn nghệ chào mừng.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Hồ Văn Mười biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm: Kiên định lập trường chính trị, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp; đổi mới tư duy, sáng tạo trong công tác; tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Ông Hồ Văn Mười cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an Lâm Đồng trong suốt chặng đường 80 năm qua; trân trọng cảm ơn sự hy sinh, đóng góp thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, đồng thời kêu gọi toàn lực lượng tiếp tục giữ vững truyền thống, nỗ lực lập nhiều chiến công mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Lâm Đồng.

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lực lượng Công an tỉnh đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, trong đó, phần thưởng cao quý nhất là Huân chương Hồ Chí Minh (được trao tặng vào các năm 1985 và 2010).

Cùng với đó, nhiều đơn vị, cán bộ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng hàng ngàn huân chương, huy chương, bằng khen và giấy khen các loại khác.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Trương Minh Đương cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trương Minh Đương khẳng định, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành một điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Trương Minh Đương kêu gọi toàn lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trương Minh Đương kêu gọi toàn lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng thật sự trong sạch, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những trang sử vàng, ngọn lửa trung thành vẫn cháy sáng trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ bởi bình yên hôm nay là kết quả của máu, mồ hôi và nước mắt của bao thế hệ, một giá trị thiêng liêng mà Công an tỉnh Lâm Đồng nguyện gìn giữ.