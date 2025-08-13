Lâm Đồng đề xuất tháo gỡ khó khăn 4 dự án tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỉ đồng 13/08/2025 16:30

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc xử lý các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, xem xét và xử lý giải quyết.

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành Trung ương tiếp tục xử lý, hướng dẫn giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn đối với 10 nhóm vấn đề mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị.

Merperle Dalat Hotel, vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng nằm trong danh sách 4 dự án kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Được biết, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản đề ra, tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị các nhóm vấn đề cần Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.

Trong đó có kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch khai thác khoáng sản bauxite, titan; đất đai và các dự án ngoài ngân sách.

Cụ thể, ngày 2-5-2024, Bộ Chính trị có Kết luận số 77 về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Trong đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương phương án và cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại tại 5 tỉnh, TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Long An.

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư; vốn đầu tư 2.554 tỉ đồng. Ảnh VT.

Riêng đối với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khác, Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các dự án có khó khăn, vướng mắc có tính chất tương tự đã được nêu trong Kết luận số 77 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi sắp xếp, tỉnh có 4 dự án được nêu trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án có tính chất tương tự và tỉnh đã cập nhật 4 dự án trên vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751).

Cụ thể, Dự án Merperle Dalat Hotel tại phường Lâm Viên - Đà Lạt do Công ty Cổ phần Khải Vy làm chủ đầu tư; vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, khuyết điểm về việc chấp thuận chủ trương bố trí quỹ đất, thu hồi đất, giao đất không thông qua đấu giá, không phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chưa có Đề án sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan nhà nước, vi phạm về chỉ tiêu kiến trúc; phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất trái quy định.

Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư; vốn đầu tư 2.554 tỉ đồng. Vụ án đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử (từ ngày 17-21-1-2025) và Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định chưa có căn cứ xử lý hình sự đối với hành vi không bố trí 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong phạm vi dự án. Bản án đã xác nhận người có liên quan đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả hơn 300 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra thực địa dự án lấn biển vào năm 2023. Ảnh PN.

Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Tiến Thành do Công ty Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư; vốn đầu tư 950 tỉ đồng. Theo Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, dự án có 11 nội dung cần khắc phục, UBND tỉnh đã khắc phục được 9 nội dung và 2 nội dung đang tiếp tục khắc phục.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty Cổ phần Tân Việt Phát làm chủ đầu tư với vốn đầu tư 216 tỉ đồng. Theo bản án ngày 17-5-2023 của TAND TP Hà Nội, nhà đầu tư phải khắc phục số tiền thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 45 tỉ đồng, đến nay chưa thực hiện.

Dự án Tân Việt Phát 2. Ảnh PĐ.

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị cho nhà đầu tư 4 dự án trên tiếp tục thực hiện dự án theo cơ chế và tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính cập nhật các dự án này vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751.