Báo cáo nhanh vụ sập taluy khiến 2 du khách uống cà phê tử vong ở Đà Lạt 13/08/2025 08:34

(PLO)- Theo báo cáo nhanh, mưa lớn khiến sập taluy làm hai du khách thiệt mạng; một người khác được cứu sống khi đang kẹt trong nhà bị ngập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo nhanh thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn phường Xuân Trường – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 12-8.

Lực lượng công an kịp thời có mặt hỗ trợ người dân.

Theo đó từ 14-16 giờ ngày 12-8 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, lượng mưa đo được đến 70,0mm.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, mưa lớn đã làm sập một căn nhà tạm, ngập một căn nhà và sạt lở bờ taluy làm hai du khách thiệt mạng (hiện tại chưa cập nhật được thông tin chi tiết của các nạn nhân) tại hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và đang thực hiện các bước tiếp theo.

Theo báo cáo nhanh, tại phường Xuân Trường – Đà Lạt, lượng mưa đo được đến 70,0mm.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND phường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo báo cáo nhanh, mưa lớn cũng làm ngập một căn nhà ở đường Lữ Gia (phường 9 Đà Lạt cũ) khiến một người không ra ngoài được và Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã đưa người này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt tham gia cứu hộ.

Cũng trong chiều 12-8, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, địa phương có lượng mưa đo được đến 52,2mm đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai lực lượng đến các điểm bị ảnh hưởng, trực tiếp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.