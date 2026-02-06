Họp báo vụ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 5-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương các đơn vị phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.
Các đơn vị được khen thưởng gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.
Thư khen nêu rõ: Ngày 19-1, hai đối tượng dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai. Vụ việc gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.
Dù thông tin nhận dạng hạn chế, thủ đoạn của đối tượng tinh vi nhưng các đơn vị đã phối hợp điều tra, bắt giữ hai kẻ gây án. Lực lượng chức năng thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan.
“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong phối hợp triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an”, thư khen nhấn mạnh.
Kết quả này góp phần răn đe tội phạm, ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng chúc mừng thành tích của các đơn vị. Ông đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm đối tượng.
Tối 5-2, Công an tỉnh Gia Lai phát hành thư mời họp báo cung cấp thông tin bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại tỉnh này.
Theo đó, buổi họp báo sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 6-2 tại Công an tỉnh Gia Lai (276A Trần Phú, phường Diên Hồng).
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ chủ trì buổi họp báo. Dự họp báo có đại điện lãnh đạo Công an TP.HCM, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.
Đại biểu Công an tỉnh Gia Lai, có Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
Lịch họp báo bắt đầu lúc 9 giờ ngày 6-2 tại Công an tỉnh Gia Lai, số 267A, đường Trần Phú, phường Diên Hồng.
Buổi họp báo có khoảng 40 phóng viên các báo Trung ương và địa phương đến dự đưa tin.
Như PLO đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19-1, hai người đàn ông mặc trang phục Grab, sử dụng xe máy màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 đến phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai thực hiện vụ cướp.
Hai người đàn ông dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch và lấy đi 1,8 tỉ đồng rồi chạy thoát theo hướng tỉnh Gia Lai đi Đắk Lắk.
Cơ quan Công an xác định đặc điểm hai người gây án là nam giới từ 18 đến 40 tuổi, một người cao khoảng 1,65 m, nói giọng miền Nam; một người cao khoảng 1,68 m, nói giọng miền Trung.
Ngay sau đó, lực lượng công an xác định được vị trí chôn giấu xe máy 77G1 - 313.12 tại một mương cạn thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam.
Để truy tìm nghi can, Công an tỉnh Gia Lai phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng và chia ra nhiều mũi tấn công, truy tìm manh mối.