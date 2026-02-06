Họp báo vụ truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 09:07

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen vụ bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai. Bộ Công an nhấn mạnh đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị.

Ngày 5-2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có thư khen biểu dương các đơn vị phá án thành công, bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM và Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thư khen nêu rõ: Ngày 19-1, hai đối tượng dùng súng cướp hơn 1,8 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai. Vụ việc gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.

Dù thông tin nhận dạng hạn chế, thủ đoạn của đối tượng tinh vi nhưng các đơn vị đã phối hợp điều tra, bắt giữ hai kẻ gây án. Lực lượng chức năng thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị trong phối hợp triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an”, thư khen nhấn mạnh.

Kết quả này góp phần răn đe tội phạm, ổn định an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng là thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng và bảo đảm an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng chúc mừng thành tích của các đơn vị. Ông đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm đối tượng.