Trang bị kỹ năng PCCC cho tiểu thương tại chợ trước Tết 05/02/2026 15:14

(PLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương tại các chợ trước dịp Tết.

Ngày 5-2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn đảm trách.

Cán bộ PC07 hướng dẫn tiểu thương chợ Dĩ An nhận diện nguy cơ cháy nổ, nhấn mạnh việc sử dụng điện, gas an toàn trong quá trình kinh doanh, buôn bán hằng ngày. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau Tết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tiểu thương trong công tác PCCC và CNCH, nhất là thời điểm nhu cầu sử dụng điện, gas và các nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ, điểm kinh doanh đông người.

Tại hội nghị, cán bộ PC07 phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn PCCC; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy nổ, các biện pháp phòng ngừa trong quá trình kinh doanh; kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và thoát nạn an toàn.

Hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tiểu thương trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Dĩ An. Ảnh: PHẠM HẢI

Các tiểu thương còn được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách ngắt nguồn điện, gas khi xảy ra sự cố; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng cứu người, tập trung vào các thao tác bế, dìu, khiêng và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn, bảo đảm an toàn cho cả người cứu và người được cứu.

Qua hội nghị, các tiểu thương nắm rõ hơn những kỹ năng cứu người cơ bản, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi không may xảy ra sự cố cháy, nổ tại nơi kinh doanh.

Tiểu thương được hướng dẫn kỹ năng thoát nạn an toàn, sơ cứu, di chuyển theo lối thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ tại khu vực kinh doanh. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng trong buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phát tờ rơi cẩm nang về PCCC và CNCH cho các tiểu thương, với những khuyến cáo dễ nhớ, dễ thực hiện như sử dụng điện, gas an toàn; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn; chủ động trang bị, kiểm tra phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tiểu thương thực hành sử dụng bình chữa cháy﻿ xách tay, thao tác dập lửa ban đầu khi xảy ra sự cố cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Lực lượng PC07 cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại các chợ và khu dân cư xung quanh.

Tiểu thương các chợ trên địa bàn tham gia hội nghị tuyên truyền PCCC, lắng nghe phổ biến kiến thức an toàn và kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ. Ảnh: PHẠM HẢI

Công tác tuyên truyền PCCC﻿ được triển khai trước, trong và sau Tết nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ tại các chợ, khu kinh doanh đông người. Ảnh: PHẠM HẢI