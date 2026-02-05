Trang bị kỹ năng PCCC cho tiểu thương tại chợ trước Tết

Ngày 5-2, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Dĩ An tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn đảm trách.
Hoạt động tuyên truyền được triển khai trước, trong và sau Tết nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tiểu thương trong công tác PCCC và CNCH, nhất là thời điểm nhu cầu sử dụng điện, gas và các nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại các khu chợ, điểm kinh doanh đông người.
Tại hội nghị, cán bộ PC07 phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn PCCC; hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy nổ, các biện pháp phòng ngừa trong quá trình kinh doanh; kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và thoát nạn an toàn.
Các tiểu thương còn được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, cách ngắt nguồn điện, gas khi xảy ra sự cố; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng cứu người, tập trung vào các thao tác bế, dìu, khiêng và đưa người bị nạn ra khu vực an toàn, bảo đảm an toàn cho cả người cứu và người được cứu.
Qua hội nghị, các tiểu thương nắm rõ hơn những kỹ năng cứu người cơ bản, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi không may xảy ra sự cố cháy, nổ tại nơi kinh doanh.
Cũng trong buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng phát tờ rơi cẩm nang về PCCC và CNCH cho các tiểu thương, với những khuyến cáo dễ nhớ, dễ thực hiện như sử dụng điện, gas an toàn; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lối thoát nạn; chủ động trang bị, kiểm tra phương tiện chữa cháy tại chỗ.
Lực lượng PC07 cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của từng hộ kinh doanh trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu, góp phần bảo đảm an toàn PCCC tại các chợ và khu dân cư xung quanh.