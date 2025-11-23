TP.HCM ra mắt cẩm nang 'Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim' 23/11/2025 11:08

(PLO)- Cẩm nang "Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim" sẽ cung cấp thông tin về cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ và các nguồn lực phục vụ sản xuất phim tại TP.HCM.

Sáng 23-11 lễ ra mắt Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim” đã diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng hoa các cá nhân, tổ chức tham gia dự án. Ảnh: V.H

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhận định với vai trò là một trong những trung tâm lớn của cả nước, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển với rừng, biển và không gian đô thị rộng mở, TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

TP xác định công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, là một lĩnh vực giàu tiềm năng, đóng góp hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

TP đang xây dựng hệ sinh thái điện ảnh toàn diện từ sản xuất, phát hành, đào tạo, hạ tầng đến dịch vụ hỗ trợ làm phim.

Theo bà Thúy, trong bối cảnh vừa được ghi danh là "Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh", việc ra đời cẩm nang "Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim" mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

"Đây không chỉ là tài liệu chuyên môn hữu ích cho các nhà sản xuất phim, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP trong phát triển điện ảnh theo Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia và Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045" - bà Thuý nhấn mạnh.

Ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp.

Trong vai trò hỗ trợ TP.HCM thực hiện cẩm nang, ông Paul Abela – Tùy viên Nghe nhìn Đại sứ quán Pháp, bày tỏ tự hào khi được đồng hành trong dự án này. Ông hy vọng đây là bước khởi đầu cho một quá trình hợp tác lâu dài hơn nữa.

Theo ông Paul Abela, TP.HCM là một hệ sinh thái điện ảnh năng động của Đông Nam Á. Cuốn cẩm nang giúp hoạt động ghi hình thuận tiện, minh bạch hơn, cung cấp thông tin hành chính, địa điểm quay và trường quay, thời gian tới sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Nói về lý do hỗ trợ, ông Paul Abela cho biết ngành nghe nhìn là trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược Pháp – Việt, điện ảnh từ lâu đã là cầu nối văn hóa giữa hai nước.

"Sáng kiến này góp phần xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững cho TP.HCM, chuyên nghiệp hóa việc đón tiếp đoàn phim, thu hút sản xuất quốc tế, phát triển hậu kỳ – hoạt hình và thúc đẩy du lịch điện ảnh. Đồng thời, tạo thêm cơ hội việc làm, đào tạo và hợp tác quốc tế cho nguồn nhân lực trẻ Việt Nam.

Đây là công cụ vận hành đầu tiên hỗ trợ các đoàn phim quốc tế và khẳng định mong muốn của TP.HCM trở thành trung tâm điện ảnh hàng đầu Đông Nam Á" – ông Paul Abela chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương chủ động xây dựng bộ cẩm nang chuyên biệt dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại TP.HCM.

Cẩm nang ""Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim" được thực hiện trong 2 năm.

Việc ra mắt Cẩm nang cũng là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của TP.HCM sau khi được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh. Với danh hiệu này, TP đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất phim chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tiếp cận và làm việc tại Việt Nam.

Cẩm nang cung cấp thông tin tổng quan về địa hình, khí hậu, giao thông, dịch vụ; danh mục bối cảnh nổi bật và tiềm năng của TP; danh sách đơn vị hỗ trợ sản xuất, dịch vụ hậu cần, nguồn nhân lực; quy trình, thủ tục và hướng dẫn làm việc với các cơ quan quản lý; thông tin liên hệ nhanh và đầu mối giải quyết cho các đoàn phim.

Hình ảnh giới thiệu TP.HCM trong cẩm nang.

Đây được xem là động lực mở đầu giúp TP.HCM tiếp tục xây dựng cơ chế “một cửa hỗ trợ đoàn phim”, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy đầu tư cho ngành công nghiệp điện ảnh.