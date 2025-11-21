Khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM 21/11/2025 22:52

(PLO)- Trong đêm khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, TP.HCM vinh dự đón nhận danh hiệu "Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh". Đây là minh chứng cho sự nỗ lực phát triển công nghiệp điện ảnh của TP.HCM.

Tối 21-11, lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 và Lễ đón bằng công nhận danh hiệu UNESSCO "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh" diễn ra tại Dinh Thống Nhất, TP.HCM.

Từ phải sang: Ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Từ trái sang: Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Sự kiện do Bộ VH-TT&DL phối hợp cùng UBND TP.HCM chỉ đạo; Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Nghi thức kéo cờ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Ghi nhận nỗ lực của Thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nhận định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập và vươn ra thế giới.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau hơn 50 năm, liên hoan đã khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh quốc gia, tôn vinh các tác phẩm và tài năng điện ảnh Việt.

Ông Tạ Quang Đông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ số phát triển, điện ảnh Việt Nam đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức, đòi hỏi đầu tư cho sáng tạo, hoàn thiện chính sách, nâng chất nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng khoa học - công nghệ. Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và nhà làm phim để xây dựng nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc.

Ông nhấn mạnh Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 vừa là diễn đàn nghề nghiệp, vừa là ngày hội của khán giả, góp phần lan tỏa tình yêu điện ảnh, khích lệ sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng phát triển điện ảnh Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, TP.HCM được UNESCO công nhận là Thành phố Sáng tạo về Điện ảnh, ghi nhận nỗ lực của thành phố trong phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh.

"Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM mà còn của Việt Nam, đồng thời là động lực để thành phố tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển điện ảnh" - ông Tạ Quang Đông bày tỏ.

Ông﻿ Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại buổi khai mạc, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, gửi lời chia buồn đến các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đồng thời vinh dự công bố TP.HCM chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Điện ảnh.

Ông Jonathan Baker, cho rằng danh hiệu này phản ánh cam kết của TP.HCM trong việc coi sáng tạo là trung tâm của phát triển bền vững và văn hóa là trụ cột cho tương lai đô thị.

Ông cũng nhấn mạnh TP.HCM đã xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh năng động nhờ sự hợp tác giữa các cơ sở văn hóa, trường đại học và cộng đồng sáng tạo.

Thế hệ trẻ của thành phố là nguồn động lực lớn, góp phần phát triển điện ảnh và văn hóa. Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 là minh chứng cho sự phát triển này.

Gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo đòi hỏi TP.HCM cam kết hỗ trợ lực lượng sáng tạo, mở rộng cơ hội văn hóa và thúc đẩy hợp tác quốc tế, vừa là thách thức vừa là cơ hội tôn vinh tài năng địa phương.

Ông Jonathan Baker khẳng định UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ với TP.HCM để biến danh hiệu này thành chất xúc tác cho đời sống văn hóa sôi động, giao lưu quốc tế và phát triển bền vững.

Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh" cho lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: THUẬN

"TP mong muốn khẳng định vị thế trung tâm cả nước"

Phát biểu sau khi đón nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh", ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao trọng trách là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện điện ảnh lớn nhất của nước nhà năm 2025: Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Trong những ngày diễn ra Liên hoan phim, bên cạnh các buổi chiếu phim và các giải thưởng danh giá, chúng ta còn nhiều hoạt động ý nghĩa khác như là triển lãm, hội thảo, giao lưu với nghệ sĩ. Tất cả nhằm tạo ra một không gian văn hóa đa sắc màu và thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và phát triển bền vững cho điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức trở thành "Thành phố Sáng tạo điện ảnh" của UNESCO vào ngày 31-10-2025.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, danh hiệu cao quý này không phải là một đích đến, mà là một sự khởi đầu, đặt lên vai thành phố những trọng trách lớn hơn, cao cả hơn.

"Và chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững, dựa trên văn hóa và sự sáng tạo.

Qua cam kết mạnh mẽ đó và thông qua các hoạt động của LHP, chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế là trung tâm của cả nước và là một thành viên tích cực đầy trách nhiệm trong mạng lưới thành phố sáng tạo"- ông Được bày tỏ.



Cũng trong dịp này, Cộng hòa Pháp, đất nước có truyền thống điện ảnh lâu đời và là đối tác quan trọng của Việt Nam đã tặng bộ cẩm nang "TP.HCM- điểm đến sản xuất phim" cho TP nhằm thúc đẩy, quảng bá hình ảnh TP, lan tỏa giá trị văn hóa sáng tạo đến du khách và bạn bè quốc tế.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam trao tặng cẩm nang cho ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thành phần ban giám khảo ở các hạng mục gồm: Hạng mục phim truyện gồm TS Ngô Phương Lan, Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Ban Giám khảo; Đạo diễn, nhà quay phim, NSƯT Nguyễn Hữu Mười; Đạo diễn, nhà quay phim, NSƯT Bùi Trung Hải; NSƯT Phan Thị Kim Phương; Nhạc sĩ Huy Tuấn, Đạo diễn, diễn viên Lý Hải; NSX Trần Thị Bích Ngọc; NSƯT Nguyễn Nguyên Vũ, Phó Trưởng khoa Thiết kế mỹ thuật, ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà biên kịch Khánh Hoàng. Hạng mục phim Tài liệu - Khoa học gồm NSND, đạo diễn Nguyễn Thước, Chủ tịch Ban Giám khảo;NSND, đạo diễn Lê Thi; NSND, đạo diễn Huỳnh Văn Hùng; NSND, đạo diễn Lê Huy Hòa; TS Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM; TS. Trần Quang Minh, Trưởng khoa Điện ảnh, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà báo Hoàng Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên. Hạng mục phim Hoạt hình gồm PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Chủ tịch Ban Giám khảo; ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng bộ môn Đạo diễn, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Nhà biên kịch, TS. Trần Thị Thanh Hồng, Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn; đạo diễn, Nhà biên kịch Đoàn Trần Anh Tuấn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông trao hoa cho ban giám khảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Liên hoan phim Việt Nam lần này lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Chương trình phim dự thi với 16 phim truyện, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình.

Các giải thưởng dành cho phim tại Liên hoan lần này gồm có: Bông Sen vàng, Bông Sen bạc, Giải thưởng Ban Giám khảo, kỹ xảo điện ảnh và giải dành cho cá nhân (đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc, quay phim xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc, hoạ sĩ xuất sắc, âm nhạc xuất sắc, âm thanh xuất sắc).

Nguyễn Hùng và dàn diễn viên của Mưa đỏ thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn". Ảnh: THUẬN VĂN

NSƯT Cao Minh, Nguyễn Hùng và Hằng Lamoon thể hiện ca khúc "Mặt trời trong bóng tối". Ảnh: THUẬN VĂN

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải "Phim Việt Nam được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh; Giải thưởng/Bằng khen của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội.



Ca sĩ Đức Phúc thể hiện ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương". Ảnh: THUẬN VĂN

Diva Hà Trần và Trần Nghĩa thể hiện ca khúc "Sau lời từ khước" trong phim Mai. Ảnh: THUẬN

﻿ VĂN