Tết Dương lịch 2026: Trải nghiệm công nghệ 12D+ lần đầu xuất hiện tại TP.HCM 01/01/2026 09:56

(PLO)- Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài bốn ngày từ ngày 1 đến hết 4-1 là dịp để gia đình, bạn bè cùng nhau hội họp.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, bên cạnh các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời, TP.HCM còn diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và phim điện ảnh phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân.

Trải nghiệm không gian nghệ thuật Van Gogh & Monet

Tại Trung tâm thương mại Gigamall, triển lãm Vincent Van Gogh & Claude Monet - Limited Version ra mắt phiên bản nâng cấp toàn diện với hơn 300 tác phẩm mới, độc bản. Không gian trưng bày được làm mới, tái cấu trúc nội dung, giúp trải nghiệm nghệ thuật trở nên sống động hơn.

Không gian trải nghiệm immersive 12D+ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với công nghệ trình chiếu toàn phòng.

Không gian trình chiếu immersive quy mô lớn mang đến trải nghiệm đa góc nhìn, giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu của Van Gogh và Monet, được kiểm duyệt theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm giá trị nghệ thuật và học thuật.

Bên cạnh đó, Infinity World - Thế giới vô cực 12D+, không gian trải nghiệm immersive 12D+ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, cùng mô hình rạp phim bay 12D+ đầu tiên tại TP.HCM, mang đến cảm giác “lướt bay” qua các địa danh nổi tiếng.

Điện ảnh đa dạng thể loại

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, rạp chiếu phim mang đến nhiều lựa chọn với đa dạng thể loại, từ tình cảm gia đình, hài hước đến tâm lý, hành động.

Ở mảng phim Việt, Ai thương ai mến của Thu Trang khai thác câu chuyện gia đình miền Tây sông nước với nhiều biến cố nhưng vẫn đong đầy tình thân.

Phim lấy bối cảnh làng quê ven sông và khu phố Tân Châu, quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Trâm Anh, Ngọc Thuận, Tiến Luật, Trung Lùn… Tác phẩm có nét tương đồng với Nụ hôn bạc tỉ khi cùng tập trung vào tình chị em và chính thức khởi chiếu từ ngày 1-1.

Phim Ai thương ai mến của đạo diễn, diễn viên Thu Trang. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Thiên đường máu của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường phản ánh câu chuyện người Việt bị lừa sang nước ngoài làm việc tại các khu tự trị, bị tra tấn và ép thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Phim có sự tham gia của Quang Tuấn, Hoài Lâm, Sỹ Toàn và NSƯT Hạnh Thúy.

Phim nước ngoài cũng góp mặt với nhiều tác phẩm quen thuộc. Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì trở lại rạp Việt sau 30 năm, xoay quanh lựa chọn của Tôn Ngộ Không giữa việc trở thành “Đấu chiến thắng Phật” hay ở bên người yêu. Phim có sự tham gia của Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, dự kiến chiếu phần 1 từ ngày 1-1 và phần 2 từ ngày 9-1.

Châu Tinh Trì trong phim Đại thoại Tây Du. Ảnh: NSX

Phim hoạt hình Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí đưa cặp mèo chuột đến châu Á, khám phá những cảnh quan huyền bí và sinh vật thần thoại. Trong khi đó, Đại ca ha ha ha (BOSS) là phim Hàn Quốc đạt doanh thu 420 tỉ đồng kể về một tay xã hội đen bất đắc dĩ làm chủ nhà hàng rồi phải nối ngôi ông trùm.

Phim có dàn lồng tiếng Việt gồm Hoài Linh, Thái Hòa, Mạc Văn Khoa, chiếu sớm từ ngày 1 đến 4-1 và chính thức ra rạp từ ngày 9-1.