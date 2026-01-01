Nghi thức triều Nguyễn ban 'thước đo thời gian' trong ngày đầu năm mới 01/01/2026 12:05

Sáng 1-1, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức công bố festival Huế 2026 và lễ Ban Sóc (ban lịch) triều Nguyễn. Chương trình diễn ra vào ngày đầu tiên của năm mới, thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi.

Gần 80 hoạt động xuyên suốt 4 mùa

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, festival Huế 2026 sẽ được tổ chức theo định hướng bốn mùa với chuỗi hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm, bao gồm gần 80 hoạt động, chương trình sự kiện nghệ thuật, thể thao, văn hóa.

Tái hiện nghi thức lễ Ban Sóc (tặng lịch) của triều Nguyễn.

Theo đó, lễ hội mùa Xuân trải dài trong ba tháng đầu năm, bao gồm các nghi lễ cung đình, lễ hội dân gian truyền thống. Điểm nhấn là chương trình công bố festival Huế 2026, lễ Ban Sóc cùng các hoạt động Tết Huế phong phú, tái hiện không gian văn hóa tết truyền thống của kinh đô xưa.

Lễ Ban sóc là chương trình mở đầu cho festival Huế 2026.

Lễ hội mùa Hạ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, được xem là cao điểm với tuần lễ festival Huế 2026 mang chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển". Đây là nơi hội tụ các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới lạ khi các không gian di sản được phục hồi và tương tác cùng nghệ thuật.

Tiếp nối là lễ hội mùa Thu diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 với điểm nhấn là các hoạt động vui tết Trung thu, hội đèn lồng Huế 2026, quảng diễn múa lân. Lễ hội mùa Đông sẽ khép lại năm 2026 bằng không khí sôi động, ấm áp với các chương trình âm nhạc , countdown chào đón năm mới.

Tái hiện lễ Ban Sóc - dấu ấn văn hóa triều Nguyễn

Ngay sau phần công bố, đông đảo du khách, người dân được chứng kiến màn tái hiện lễ Ban Sóc theo hình thức sân khấu hóa. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật đầu tiên của năm 2026, mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô.

Đại biểu nhận lịch đầu năm 2026.

Lễ Ban Sóc (lễ phát lịch) là một nghi lễ quan trọng dưới triều Nguyễn. Hằng năm, sau khi Khâm Thiên Giám soạn xong lịch, triều đình sẽ tổ chức lễ Ban Sóc long trọng vào cuối năm để phát lịch cho hoàng thân quốc thích, các quan lại, địa phương, ban bố lịch pháp cho năm mới.

Theo ông Hoàng Việt Trung, festival Huế 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa phương đang tập trung xây dựng và phát triển thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Lãnh đạo UBND TP Huế cùng người dân tham quan đại nội Huế trong ngày đầu năm 2026.

Việc phục dựng các di sản kiến trúc cung đình, tái hiện các lễ hội gắn liền với di sản trong những năm qua đã ghi đậm dấu ấn, tạo tác động tích cực đối với phát triển văn hóa, du lịch tại địa phương.