Khám phá Phủ Thọ Xuân Vương, nghe kể về vị hoàng tử có 144 người con 06/12/2025 19:32

(PLO)- Phủ Thọ Xuân Vương là nơi thờ Nguyễn Phúc Miên Định - vị hoàng tử nổi tiếng trong lịch sử triều Nguyễn với 144 người con, nhiều hơn cả vua cha Minh Mạng.

Phủ Thọ Xuân Vương (ở đường Chi Lăng, TP Huế) là phủ thờ của Nguyễn Phúc Miên Định (1810-1886), con trai thứ ba của vua Minh Mạng, nổi tiếng văn hay, thơ giỏi.

Ông từng phụng sự qua 4 đời vua (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh), với chức Thượng thư Bộ Lễ từ năm 1836 đến 1886. Ông còn giữ chức Hữu Tôn Chính, rồi đứng đầu Tôn Nhân Phủ (cơ quan quản lý toàn bộ hoàng tộc) và là thành viên chủ chốt của "Mặc Vân thi xã".

Đặc biệt, ít ai biết rằng Thọ Xuân Vương mới chính là người nắm giữ kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong hoàng tộc nhà Nguyễn với 144 người con (78 trai, 66 gái), vượt qua cả vua cha Minh Mạng.

Phủ Thọ Xuân Vương tọa lạc tại kiệt 209, đường Chi Lăng, TP Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Nằm bên dòng Hương giang thơ mộng, phủ đệ sở hữu khuôn viên rộng rãi. Đây từng là tư thất lúc sinh thời và hiện là nơi thờ tự Thọ Xuân Vương Nguyễn Phúc Miên Định. Ảnh: NGUYỄN DO

Sinh thời, ông từng giữ nhiều chức quan trọng trong triều đình, làm Thượng thư Bộ Lễ trong ba đời vua từ năm 1836 đến 1886. Đồng thời, giữ chức vụ Kiêm nhiếp Tôn Nhân Phủ (quản lý hoàng tộc). Ảnh: NGUYỄN DO

Bước qua cổng tam quan là khoảng sân gạch rộng. Án ngữ chính giữa là bức bình phong cổ kính - nét kiến trúc phong thủy đặc trưng không thể thiếu tại các phủ đệ xứ Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Nổi bật trong khuôn viên là tấm bia đá khắc bài "Tứ Thọ Xuân Vương thất thập thọ tự tịnh ca". Đây là bài văn bia ngự chế do vua Tự Đức ban tặng để mừng thọ 70 tuổi của chú mình. Ảnh: NGUYỄN DO

Tấm bia quý được đặt ở vị trí trang trọng, ngay phía sau cổng tam quan và trước thềm chánh điện. Ảnh: NGUYỄN DO

Tiếp đến là tòa chánh điện được xây dựng theo lối "ba gian hai chái" truyền thống, mái lợp ngói liệt. Phần bờ mái được trang trí hình tượng "Lưỡng long chầu Hổ phù" đắp nổi tinh xảo, mang đậm nét mỹ thuật cung đình. Ảnh: NGUYỄN DO

Treo trang trọng giữa tiền điện là bức hoành phi sơn son thếp vàng, khắc nổi bốn đại tự "Thọ Xuân Vương từ" (Đền thờ Thọ Xuân Vương). Ảnh: NGUYỄN DO

Không gian nội thất chánh điện được chia làm ba gian. Hệ thống án thờ và tự khí tại đây đều được sơn son thếp vàng, chạm khắc vô cùng công phu. Ảnh: NGUYỄN DO

Cận cảnh gian thờ, nơi đặt bài vị của Thọ Xuân Vương Nguyễn Phúc Miên Định. Ảnh: NGUYỄN DO

﻿ Để tiện quản lý dòng dõi, vua Thiệu Trị đã ban cho phủ Thọ Xuân bộ chữ "Thủy" (bộ nước) để đặt tên lót cho con cháu. Với 144 người con, gia đình Thọ Xuân Vương đông đúc hơn cả vua Minh Mạng (142 người con), trở thành một câu chuyện hiếm có trong lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO

﻿ ﻿ Những đường nét hoa văn, họa tiết trang trí tinh tế tại phủ. Ảnh: NGUYỄN DO