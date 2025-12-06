Khám phá Phủ Thọ Xuân Vương, nghe kể về vị hoàng tử có 144 người con

(PLO)- Phủ Thọ Xuân Vương là nơi thờ Nguyễn Phúc Miên Định - vị hoàng tử nổi tiếng trong lịch sử triều Nguyễn với 144 người con, nhiều hơn cả vua cha Minh Mạng.
Phủ Thọ Xuân Vương (ở đường Chi Lăng, TP Huế) là phủ thờ của Nguyễn Phúc Miên Định (1810-1886), con trai thứ ba của vua Minh Mạng, nổi tiếng văn hay, thơ giỏi.
Ông từng phụng sự qua 4 đời vua (Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh), với chức Thượng thư Bộ Lễ từ năm 1836 đến 1886. Ông còn giữ chức Hữu Tôn Chính, rồi đứng đầu Tôn Nhân Phủ (cơ quan quản lý toàn bộ hoàng tộc) và là thành viên chủ chốt của "Mặc Vân thi xã".
Đặc biệt, ít ai biết rằng Thọ Xuân Vương mới chính là người nắm giữ kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong hoàng tộc nhà Nguyễn với 144 người con (78 trai, 66 gái), vượt qua cả vua cha Minh Mạng.
Để tiện quản lý dòng dõi, vua Thiệu Trị đã ban cho phủ Thọ Xuân bộ chữ "Thủy" (bộ nước) để đặt tên lót cho con cháu. Với 144 người con, gia đình Thọ Xuân Vương đông đúc hơn cả vua Minh Mạng (142 người con), trở thành một câu chuyện hiếm có trong lịch sử. Ảnh: NGUYỄN DO
Những đường nét hoa văn, họa tiết trang trí tinh tế tại phủ. Ảnh: NGUYỄN DO