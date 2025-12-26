NSƯT Tân Nhàn nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư 26/12/2025 22:06

Ngày 26-12, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Tiến sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, việc Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của riêng NSƯT Tân Nhàn mà còn là niềm vui chung của tập thể Học viện, của giới đào tạo và nghiên cứu âm nhạc Việt Nam.

"Con đường để đạt tới chức danh PGS là một hành trình dài, đòi hỏi trí tuệ, lao động bền bỉ, sự cống hiến không mệt mỏi và một nhân cách nghề nghiệp mẫu mực. Với NSƯT Tân Nhàn, hành trình ấy còn đặc biệt hơn khi được song hành giữa nghệ thuật biểu diễn và đào tạo thanh nhạc”- NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ.

NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn. Ảnh: H.Đ.

Trước đó, Tân Nhàn nằm trong danh sách 900 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS do Hội đồng Nhà nước công nhận từ ngày 19-11-2025. Cô là ứng viên nữ duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật.

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 ở Hà Nam, từng đoạt giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc dân gian. Cô nhận học vị Tiến sĩ năm 2019, trở thành Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam thời điểm đó.

Trong hoạt động chuyên môn, NSƯT Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học (2 bài đăng tạp chí quốc tế). Cô đã xuất bản 2 cuốn sách chuyên ngành là Đào tạo giọng Colorature Soprano Việt Nam chất lượng cao, Nâng cao chất lượng dạy học hát dân ca trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.

Tân Nhàn cũng có ba tác phẩm nghệ thuật đoạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân cùng 17 giải thưởng từ công tác hướng dẫn học viên.