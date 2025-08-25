Ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương trở lại với Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi' 25/08/2025 15:41

(PLO)- Sau gần 20 năm tổ chức, Điều còn mãi có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia, ngoài ra cũng có sự trở lại của ca sĩ Hồng Nhung, Tùng Dương.

Ngày 25-8, Báo VietNamNet đã công bố chương trình Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi năm 2025.

Sự kiện diễn ra trong thời khắc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây cũng là năm đầu tiên Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, Điều còn mãi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm thay vì Nhà hát Lớn như thường lệ.

Sau gần 20 năm tổ chức, Điều còn mãi có nhiều ca sĩ lần đầu tham gia như: Hà An Huy, Đinh Trang, Bạch Trà, Viết Danh, Lương Khánh Nhi, Phan Phúc.

Cùng với đó, Điều còn mãi đón chào sự trở lại của diva Hồng Nhung, Tùng Dương và ca sĩ Lan Anh – những gương mặt quen thuộc của những số đầu Điều còn mãi nhưng vắng mặt các năm gần đây.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Khi được cất tiếng hát trong ngày trọng đại cuộc của đất nước, ngày Tết độc lập 2-9, tôi thấy tự hào hơn bao giờ hết. Nhận lời tham gia hòa nhạc Điều còn mãi không phải chỉ đến cất tiếng hát mà còn là sự tri ân những thế hệ đi trước, những con người đã ngã xuống cho độc lập tự do trong một dịp đặc biệt như vậy.

Tôi hát bằng trái tim của một người yêu nước, luôn muốn dùng tiếng hát để cống hiến cho đất nước, muốn đất nước phải phồn thịnh và giàu đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VIetNamNet, Trưởng ban tổ chức chương trình giới thiệu về Điều còn mãi 2025. Ảnh: VIẾT THỊNH

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi sẽ trở về từ Mỹ để lần đầu góp mặt trong Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 với tác phẩm Sông Lô cùng Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời.

Cô chia sẻ tham gia Điều còn mãi là vinh dự lớn với mình. Sông Lô mang đậm tính biểu tượng về âm nhạc, lịch sử và tinh thần dân tộc Việt Nam. Đưa tác phẩm lên sân khấu hòa nhạc với dàn nhạc và sự hòa quyện kể lại câu chuyện quen thuộc bằng ngôn ngữ mới – sự cộng hưởng giữa piano và dàn nhạc.

Ngoài Sông Đắk Krông mùa xuân về do Tùng Dương biểu diễn, Điều còn mãi còn mang tới những giai điệu dân ca như Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Dân ca Chăm Pa Thei Mai, Dân ca và Nhạc cung đình Huế…

Các tiết mục dân nhạc và khí nhạc được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng và Báo VietNamNet tuyển chọn kỹ lưỡng và sắp xếp biểu diễn để dàn xen vào các tác phẩm của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine.

Giám đốc âm nhạc Trần Mạnh Hùng không chỉ chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm của Điều còn mãi mà còn lựa chọn các tác phẩm trình diễn có dụng ý theo không gian và thời gian.

Đó là một hành trình âm nhạc vinh danh vẻ đẹp của những vùng đất mà đoàn quân giải phóng đã đi qua (Tây Nguyên, Bình Trị Thiên, Nam Trung Bộ, Nam Bộ, TP.HCM…).

Khán giả sẽ đi qua các vùng đất bằng âm nhạc từ Hà Nội tới Sài Gòn với: Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Gửi em chiếc nón bài thơ, Nha Trang mùa thu lại về, Gió lộng bốn phương, Sài Gòn đẹp lắm, Huế - Sài Gòn - Hà Nội và Một vòng Việt Nam.

Tiết mục chào kết hứa hẹn bùng nổ với giai điệu hào hùng của Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên với niềm vui của ngày thống nhất đất nước, khép lại hòa nhạc Điều còn mãi 2025.