Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình hoà nhạc đặc biệt 'Bản giao hưởng hoà bình' 21/04/2025 21:52

Tối 21-4, UBND TP.HCM đã tổ chức chương trình hoà nhạc đặc biệt Bản giao hưởng hoà bình nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) tại Nhà hát TP.HCM.

Tổng Bí Thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo tham dự chương trình hoà nhạc đặc biệt "Bản giao hưởng hoà bình". Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự Chương trình hòa nhạc đặc biệt có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan Ngoại giao tại Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc Bản giao hưởng hòa bình quy tụ dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM do hai nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM và nhạc trưởng Trần Nhật Minh lần lượt chỉ huy.

Chương trình quy tụ dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM. Ảnh: ANH DUY

Theo đó, chương trình hoà nhạc Bản giao hưởng hoà bình gồm hai phần với sự kết hợp đan xen giữa tác phẩm kinh điển thế giới và những ca khúc Việt Nam đi cùng năm tháng.

Ở phần một do nhạc trưởng Lê Ha My chỉ huy, khán giả được thưởng thức các bản nhạc nổi tiếng như Vinh quang và hy vọng của Edward Elgar, Voices of Spring (Khúc ca mùa Xuân) của Johann Strauss II, cùng các sáng tác Việt Nam như Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Đất nước, Tình ca…

Đặc biệt, các tiết mục được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng, mang lại sắc thái mới mẻ cho những giai điệu quen thuộc.

Một số tiết mục trong chương trình hoà nhạc. Ảnh: ANH DUY

Ở phần hai, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, khán giả được thưởng thức các các trích đoạn từ nhạc kịch như Nessun Dorma (Turandot), Cinema Paradiso, The Tale of Viktor Navorski (The Terminal), cùng các tác phẩm ca ngợi chiến thắng và hòa bình như Chào anh giải phóng quân, Chúng tôi là chiến sỹ công an Việt Nam, Đất nước trọn niềm vui.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ ở thể loại dòng nhạc hàn lâm thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc, Vũ kịch TP.HCM và các nghệ sĩ đến từ Hà Nội như NSND Bùi Công Duy, NSƯT Đăng Dương, Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, Tăng Thành Nam, Đào Mác, Trường Linh, Bảo Yến, Duyên Huyền, Phạm Trang,...

Sự kết hợp giữa dàn hợp xướng, các nghệ sĩ độc tấu và dàn nhạc giao hưởng đã tạo nên một đêm nhạc ý nghĩa, tôn vinh tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc.