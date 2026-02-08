'Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của lịch sử' 08/02/2026 18:41

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của lịch sử".

Vào 7 giờ ngày mùng 1 Tết trên kênh VTV1, 8 giờ ngày mùng 1 Tết trên kênh VTV5 sẽ phát sóng chương trình Tết với đồng bào 2026 chủ đề Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân.

Chương trình là một hành trình nhìn lại một năm chuyển mình mạnh mẽ – nơi mùa xuân của bản làng hòa chung với mùa xuân của đất nước.

Tết với đồng bào 2026 được xây dựng trên nền tảng các chủ trương, nghị định được ban hành trong năm 2025, phản ánh rõ sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình Tết với đồng bào 2026 khắc họa bức tranh chung về sự chuyển mình của đất nước, nơi niềm tin và khát vọng phát triển bền vững. Ảnh: VTV.

Xuyên suốt chương trình, hình tượng “đại lộ mùa xuân” kết nối các câu chuyện đời sống với không khí xuân ấm áp nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó gợi mở về một hành trình phát triển nhiều kỳ vọng trong tương lai.

Chủ đề Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân gợi hình ảnh về những vùng cao hiểm trở quanh năm mây phủ đã và đang vươn mình ra đồng bằng, hòa nhập với sự chuyển mình của đất nước trong không gian đặc biệt của mùa xuân, mùa của sự sống, niềm tin và hy vọng.

Ý nghĩa rộng hơn đây còn là thời điểm chuyển mình, lớn mạnh của đất nước, trong đó có sự vươn lên mạnh mẽ nơi vùng dân tộc thiểu số.

Ê-kíp thực hiện chương trình mong muốn Tết với đồng bào 2026 gửi tới khán giả không chỉ những thành tựu, dấu ấn nổi bật trong tất cả các lĩnh vực của vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn khắc họa chân dung của những con người dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám chinh phục ước mơ của mình”.

Tết với đồng bào 2026 được xây dựng với kết cấu chặt chẽ, gồm ba lớp nội dung chính: phóng sự, giao lưu với khách mời và những tiết mục đặc sắc.

Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình mang đậm sắc xuân và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mỗi tiết mục góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, đồng thời trở thành điểm nhấn kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại, lan tỏa niềm vui và cảm hứng tích cực đến khán giả cả nước.

NSƯT Vũ Thắng Lợi cho biết: “Tôi rất vinh dự khi tham gia chương trình Tết với đồng bào 2026 của VTV, và cũng rất là vui khi cùng ca sĩ Hồng Duyên hát tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa: Ca khúc Tàu anh qua núi.

Ca sĩ Hồng Duyên chia sẻ cảm xúc: Hồng Duyên và ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện ca khúc Tàu anh qua núi với tinh thần mới mẻ và muốn truyền khí thế mùa xuân của những người trẻ đến với tất cả mọi người, đến với tất cả những đồng bào miền núi, một tinh thần rất là mùa xuân.

Hy vọng rằng sức trẻ của Hồng Duyên và NSƯT Vũ Thắng Lợi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những cảm xúc mới về ca khúc này.

Chương trình đã có cuộc phỏng vấn với Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: VTV.

Lần đầu tiên hai MC Phương Thảo, Đức Mạnh đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình. Một người giọng miền Bắc, một người giọng miền Nam, hy vọng sẽ mang tới khán giả sự kết nối gần gũi cũng như không khí ấm áp, tự hào và giàu bản sắc của Tết với đồng bào 2026.

Chương trình đã có cuộc phỏng vấn với Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để làm rõ nội dung về tinh thần Việt Nam, từ lòng yêu nước, ý chí tự cường và khả năng thích ứng.

Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của lịch sử, là sự nối tiếp khát vọng ngàn đời của cha ông ta, được các thế hệ hôm nay hiện thực hoá để khơi dậy, quy tụ, lan toả mạnh mẽ nội lực của tinh thần Việt Nam”.

Ê-kíp Ban Truyền hình Tiếng dân tộc đã toả đi khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam để thực hiện các phóng sự linh kiện cho chương trình.

Thông qua những câu chuyện đời sống gần gũi, chương trình khắc họa bức tranh chung về sự chuyển mình của đất nước, nơi niềm tin và khát vọng phát triển bền vững đang được bồi đắp từ những vùng đất xa xôi.

Đại diện nhóm sản xuất chia sẻ: "Nếu nói một từ về chương trình thì tôi dùng từ 'tin'. Chúng tôi mong muốn khán giả hãy tin những gì mà vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang làm dù còn rất là nhiều gian khó nhưng mà bà con bằng cái nghị lực, bằng cái quyết tâm của mình đang biến những cái nơi gian khó đó thành nơi đáng sống, thành nơi để trở về".