Tôn vinh những 'mảnh ghép' dệt nên bức tranh Việt Nam kiên cường 08/02/2026 06:34

(PLO)- Các đề cử tại WeChoice Awards 2025 được xem là những “mảnh ghép” phản ánh bức tranh sinh động về một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Tối 7-2, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, phường Tân Mỹ, TP.HCM), Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 đã diễn ra với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam.

Sự kiện do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, quy tụ đại diện các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cùng nhiều cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho cộng đồng trong năm qua.

Chương trình được phát sóng trên nhiều nền tảng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Những “mảnh ghép” phản ánh bức tranh sinh động

Theo Ban tổ chức, 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng năm nay được xem là những “mảnh ghép” phản ánh bức tranh sinh động về một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và giàu lòng nhân ái trong bối cảnh nhiều thách thức từ thiên tai, dịch bệnh và biến động xã hội.

Trong năm 2025, trước những đợt bão lũ, thiên tai khắc nghiệt, nhiều cá nhân, tập thể đã kịp thời hỗ trợ cộng đồng bằng các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, chia sẻ thông tin khoa học, góp phần giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân.

21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng được xem là những “mảnh ghép” phản ánh bức tranh sinh động về một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và giàu lòng nhân ái. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, thể thao tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tựu nổi bật, thể hiện tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên của người Việt.

Danh sách 21 đề cử Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 bao gồm nhiều gương mặt tiêu biểu trong các lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa – nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo dục đến khoa học, công nghệ và hoạt động xã hội.

Ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật có các nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hòa Minzy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nhà sáng tạo nội dung Lê Tuấn Khang, Con Cò Đây (Quân Trương, Ngô Phong (Phong Punk) và ê-kíp phim Mưa đỏ.

Lĩnh vực thể thao ghi nhận những đóng góp của huấn luyện viên Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Lĩnh vực y tế nổi bật với ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Trong lĩnh vực giáo dục và hoạt động xã hội có cô giáo Đinh Thị Kim Phấn với lớp học tại Bệnh viện Ung Bướu; đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116; anh Hoàng Văn Thiện với sáng kiến sử dụng drone hỗ trợ cứu nạn mùa lũ.

Ngoài ra còn có đại tá Nguyễn Thế Dũng, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, tiến sĩ Lương Minh Thắng, đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam và câu chuyện sinh tồn của ngư dân Lý Sơn.

10 nhân vật truyền cảm hứng

Tại chương trình, Ban tổ chức đã công bố Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng bình chọn, gồm chị Vàng Thị Thông; cầu thủ Nguyễn Đình Bắc; ca sĩ Đức Phúc; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; ca sĩ Phương Mỹ Chi; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; huấn luyện viên Mai Đức Chung; ê-kíp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1; Ngô Phong (Phong Punk) và đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam.

Những nhân vật truyền cảm hứng. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng công bố năm Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định lựa chọn, gồm đại diện ê-kíp sản xuất phim điện ảnh Mưa đỏ; đại diện ê-kíp thông tim bào thai Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và đại diện huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Năm đại sứ được ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp – đơn vị sáng lập giải thưởng WeChoice, và nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, nhà sáng lập dự án Rừng Việt Nam/Chồi Việt Nam, công bố tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn cho biết việc được lựa chọn là một trong năm Đại sứ truyền cảm hứng là niềm vinh dự lớn, đồng thời là động lực để bà tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhiều nhân vật được vinh danh cũng cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý đối với những nỗ lực trong thời gian qua, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục theo đuổi con đường đã lựa chọn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Gala WeChoice Awards 2025 khép lại với nhiều dấu ấn, góp phần tạo động lực để các cá nhân, tổ chức tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.