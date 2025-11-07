Phương Mỹ Chi, Đặng Thái Huyền... được vinh danh 'góp phần thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á' 07/11/2025 16:46

(PLO)- Cùng Diva Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Tùng Dương, đạo diễn Đặng Thái Huyền... Phương Mỹ Chi là ca sĩ genz duy nhất tại Việt Nam được Tatler Most Influential 2025 vinh danh vì đã góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.

Ngày 7-11, Tatler Asia công bố danh sách Tatler Most Influential 2025, vinh danh những cá nhân kiệt xuất góp phần kiến tạo thay đổi và truyền cảm hứng tại châu Á.

Phương Mỹ Chi là ca sĩ genz duy nhất được vinh danh

Theo danh sách năm 2025 bao gồm 700 cá nhân nổi bật trên bảy quốc gia và vùng lãnh thổ (Hong Kong, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam).

Tại Việt Nam, Tatler vinh danh 72 gương mặt kiệt xuất là những doanh nhân của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, các nhà sáng tạo và người tiên phong đang góp phần định hình xu hướng, nâng tầm văn hóa và cộng đồng tại Việt Nam.

Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện tại danh sách Việt Nam. Ảnh: NSCC

Cụ thể, cùng lĩnh vực Entertainment là những tên tuổi gạo cội như Diva Hồng Nhung, ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Trần Thu Hà, Soobin, Bùi Công Duy, đạo diễn Victor Vũ, Đạo diễn Đặng Thái Huyền… Phương Mỹ Chi vinh dự là nghệ sĩ gen Z duy nhất xuất hiện tại danh sách Việt Nam.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền phim Mưa đỏ cũng nằm trong danh sách.

"﻿Năm 2025, với dự án chiến tranh Mưa đỏ – tái hiện trận Thành cổ Quảng Trị – Đặng Thái Huyền gây tiếng vang lớn khi phim đạt doanh thu cao và được xem là một trong những dự án điện ảnh quy mô nhất của Điện ảnh Quân đội trong thập kỷ qua" - Tatler viết. Ảnh: NVCC

Đây được xem là một dấu mốc khẳng định hành trình trưởng thành và sức lan toả đáng tự hào của Phương Mỹ Chi trên bản đồ văn hoá khu vực. Đồng thời là minh chứng cho sự bền bỉ và không ngừng đổi mới của nữ ca sĩ.

"Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trưởng thành sớm và bền bỉ nhất của làng nhạc Việt" - Tatler nhận định trên trang chính thức.

Trên trang Tatler cho biết: "Những cá nhân kiệt xuất trong danh sách Tatler Most Influential không chỉ đơn thuần là người dẫn đầu các ngành công nghiệp, mà còn đang kiến tạo và định nghĩa lại thành công cũng như tầm ảnh hưởng cho cả một thế hệ mai sau.

Để hoàn thành danh sách này, quá trình biên tập đã kéo dài nhiều tháng. Mỗi cá nhân được đánh giá thông qua một quy trình nghiêm ngặt, tập trung vào ba tiêu chí chính: những đóng góp có thể định lượng, thâm niên sự nghiệp, cùng với sức ảnh hưởng và tác động bền vững mà họ tạo ra trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Tatler Most Influential là danh sách thường niên của Tatler Asia, nhằm tôn vinh những nhân vật có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, công nghệ, thời trang, hoạt động xã hội… Các gương mặt được lựa chọn không chỉ bởi thành tựu chuyên môn, mà còn bởi khả năng truyền cảm hứng và tạo tác động tích cực ở châu Á.

Hành trình nghệ thuật gắn liền với văn hóa dân tộc

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã khẳng định được vị trí vững chắc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Cô không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn mà còn là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ, gắn bó với truyền thống, tự tin và cống hiến hết mình.

Sau album Vũ trụ cò bay (2023), Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với hình ảnh mới mẻ, mang đậm bản sắc dân tộc và sáng tạo, trở thành cầu nối giữa các giá trị truyền thống và thế hệ trẻ.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận qua các danh hiệu như Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn quốc tế với giải Quán quân Em xinh say hi và Top 3 Sing! Asia 2025, đồng thời là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi biểu diễn tại các lễ kỷ niệm quốc gia quan trọng như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9) tại Quảng trường Ba Đình….

Phương Mỹ Chi tranh tài tại Sing! Asia 2025

Ở tuổi 22, nữ ca sĩ không chỉ đạt thành tích mà còn theo đuổi một con đường nghệ thuật bền bỉ, sâu sắc, bằng tình yêu và sự kiên định với văn hóa Việt Nam.

Chính vì lẽ đó, sự góp mặt của cô trong danh sách của Tatler Most Influential năm nay không chỉ là niềm vinh dự riêng, mà còn là dấu ấn đáng tự hào của những giá trị truyền thống trong thời đại hội nhập toàn cầu.